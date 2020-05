Les dan carne y huevo

Apoyos a vecinos de Sudzal, donde no hay Covid-19

SUDZAL.— Habitantes del municipio recibieron carne y huevos como apoyos para afrontar la cuarentena por la pandemia de Covid-19.

El alcalde Alejandro Duarte Caamal y los otros cuatro integrantes del Cabildo repartieron los apoyos alimentarios; a cada uno se le asignó una sección de la cabecera municipal y las comisarías.

Anteayer jueves, los regidores entregaron 650 rejas de huevo, adquiridas con recursos municipales, a las familias en cuarentena.

Antes, el jueves 14, distribuyeron 835 kilos de carne casa por casa en Sudzal y sus tres comisarías, Chumbec, Tzalam y Kancabchén.

Una empresa porcícola donó 250 kilos de carne y la Comuna compró, con recursos propios, 585 kilos de pollo, para sumar 835 kilos.

El alcalde recordó a los vecinos que Yucatán sigue en la fase tres de la pandemia, que es la de epidemia, o sea, aumento de contagios.

“Hasta el momento lo hemos hecho muy bien, sigamos así, no bajemos la guardia, sigan con el uso de cubrebocas y medidas sanitarias para que no haya ningún contagio en Sudzal”, expresó, en alusión a que hasta ayer no hay casos de Covid-19 en el municipio.

El edil agradeció a los regidores, directores, personal de la Comuna y voluntarios que trabajan para que el Covid-19 no entre a Sudzal.

También agradeció a las familias que se quedan en casa, envían a una sola persona a hacer las compras y usan tapabocas al salir a la calle, entre otras medidas de prevención.— J.C.P.K.