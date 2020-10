Les dan empleo de $1,250

IZAMAL.— 140 familias de las comisarías de Cuauhtémoc, Citilcum, Kimbilá, Sitilpech y Xanabá comenzaron anteayer jueves los jornales del Programa de Empleo Temporal Emergente por el paso de la tormenta tropical “Gamma” y el huracán “Delta”.

Se informó que el programa terminará el 3 de noviembre próximo y ese día cada beneficiario cobrará el apoyo de 1,250 pesos.

Se observó que las mujeres y varones que se inscribieron al programa desyerbaron y limpiaron las orillas de varias calles de su comisaría.

El programa se inició con el registro de los solicitantes el miércoles 21 en el Gran Salón Izamal del Palacio.

La subsecretaria de la Juventud, Íngrid del Pilar Santos Díaz gestionó el empleo temporal para las comisarías ante la Secretaría de Desarrollo Social del Estado.

Ayer se observó que no todos los que están en la lista de beneficiarios hacen los jornales de limpieza.

Además, no se ven avances en algunas partes donde van dos días de limpieza, pues pocos cumplen el horario de 7 a 11 de la mañana.

Como no hay una supervisión estatal, algunos llegan a las 8 a.m. y se retiran antes de las 11 a.m.

Algunos más, cuando dan las 10 a.m., se sientan a la sombra de los árboles a esperar que den las 11 a.m.

“Buscamos que las familias tengan un poco de ingresos con este empleo temporal, el año prácticamente ha sido muy difícil: primero por la emergencia sanitaria por el Covid-19, que dejó a muchos sin empleo; luego vino la tormenta ‘Cristóbal’ y por último los fenómenos atmosféricos recientes pusieron aún más en crisis la economía”, dijo la gestora.

“A las familias de las cinco comisarias quiero decirles que el gobernador (Mauricio Vila Dosal) ha puesto en marcha este programa para que las familias puedan tener un poco de ingresos; la situación es difícil pero se está haciendo un gran esfuerzo para que las familias le llegue algo de recursos económicos” indicó Íngrid Santos.— José Candelario Pech Ku