Les decepcionan

Llegan 5 barcos, pero Progreso atrae a uno de 10

PROGRESO.— El “Enchantment of the Seas”, quinto crucero de esta semana, no resultó como esperaban los prestadores de servicios turísticos, pues aunque llegó directo de Galveston, Texas, pocos pasajeros se quedaron en esta ciudad.

La mayoría compró paquetes para visitar las zonas arqueológicas y Mérida.

Tour operadores, meseros de restaurantes del malecón y artesanos dijeron que hasta donde se enteraron, a bordo del crucero a los pasajeros les dijeron que la zona turística y el centro de la ciudad están hechos un caos, hay polvo y agua por los trabajos de remozamiento, y les sugirieron no quedarse en el puerto sino viajar a otros destinos.

“Los prestadores de servicios esperábamos una buena semana de turismo extranjero, pues arribaron cinco cruceros que trajeron poco más de 10,000 pasajeros, pero solo se habrían quedado en la ciudad unos 1,000 turistas de esos cinco barcos de recreo”, señaló el artesano Roberto Dzib Pacheco.

Tour operadores y artesanos expresaron que en definitiva, el remozamiento del malecón y la calle 80 es la causa principal de que pocos pasajeros de cruceros se queden en la ciudad, pues hay escombro, zanjas, agua de los pozos pluviales y sargazo.

“Esperamos que los trabajos de remozamiento concluyan a fines de año, como ofrecieron las autoridades y la zona turística quede atractiva”, afirmó el vendedor Alberto Perera Frías.

Ayer viernes siguió la reparación de la tubería de agua potable que rompió el operador de una maquinaria al empezar a perforar un pozo pluvial en la calle 21 entre 78 y 80.

Fontaneros del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Progreso dijeron que se demoró porque tuvieron que abrir una zanja para hallar la tubería rota y cambiarla, lo que ayer en la tarde acabarían.— G.T.V.