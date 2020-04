Les exentan pago de agua

En las comisarías de Motul no se cobrará el servicio

MOTUL.— El Ayuntamiento informó ayer miércoles que suspenderá el pago de agua potable a los usuarios de las comisarías, como una medida de apoyo a las familias por la pérdida de ingresos por la cuarentena por la pandemia de Covid-19.

La Comuna publicó en su página de Facebook que, ayer en la planta alta del Palacio, el alcalde Roger Aguilar Arroyo se reunió con comisarios y delegados municipales de esta ciudad para informar las nuevas medidas preventivas por la emergencia por el Covid-19, y cómo se atenderán las necesidades de las comisarías.

Los presentes escucharon las medidas de seguridad e higiene que se implementan en Yucatán y el tipo de apoyos que el Ayuntamiento dará a las comisarías, uno de los cuales es la suspensión del pago de agua potable.

Se les informó también las nuevas disposiciones, entre ellas que hay “ley seca” desde ayer y hasta el lunes 20 próximo, y a diario, a las 9 de la noche, se apagan las luces en los parques y jardines, a fin de apoyar la cuarentena nacional para contener los contagios de Covid-19.

Aguilar Arroyo ofreció su apoyo a los habitantes de las comisarías durante la emergencia por el Covid-19.

Afirmó que, a través de los comisarios, se harán llegar las necesidades de sus comunidades a las autoridades municipales en Palacio.

Aguilar Arroyo exhortó a los comisarios y delegados presentes, para quienes se dispusieron sillas separadas a cierta distancia, a denunciar cualquier anomalía que ocurra en la emergencia.

Según el boletín municipal, a la junta asistieron todos los comisarios y delegados, excepto el representante de la comisaría de Kiní (Antonio Aké Pech).

Al respecto, Aké Pech respondió: “La reunión que se convocó hoy en el Cabildo (por el Palacio) no me informaron, tampoco se me fue invitado; así que exijo que quien maneje la agenda de las reuniones me incluya, ya que saben mi número de celular para localizarme. Gracias”.— M.C.V.

Apagan luces

Luego que el Cabildo aprobó anteayer 10 medidas para la cuarentena por el Covid-19, desde anteanoche mismo se apagaron las luces en los espacios públicos.

Patrullajes

Anteanoche mismo, patrullas recorrieron la ciudad, aunque se criticó el ruido de las sirenas.

