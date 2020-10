''Lesionadas y obligadas a desnudarse'' por policías

Acusan al alcalde de Progreso por abuso y represión

PROGRESO.— Tras ser detenidas ayer a las 6 de la mañana porque presuntamente impidieron dos obras de la Sedatu y ser liberadas al mediodía, Mercy Jiménez y Nuby Marlene Figueroa Aranda dijeron que fueron víctimas de una detención arbitraria porque solo tomaban fotos en el parque de Chicxulub Puerto cuando comenzaban los trabajos que piden que se modifiquen.

Afirmaron que les causaron lesiones en brazos y pies cuando las subieron a las patrullas municipales, y en los separos de la Policía les obligaron a desnudarse.

Anunciaron que interpondrán denuncias ante la Fiscalía del Estado, por lesiones y abuso de autoridad, y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhey), por la violación de sus garantías constitucionales.

Ambas amas de casa y otras mujeres de esa comisaría hicieron un plantón a las 2 de la tarde de ayer, en Palacio Municipal, para denunciar que la Policía incurrió en una arbitraria detención y represión.

Ante Palacio, Marlene Figueroa y Mercy Jiménez narraron que no agredieron a nadie, solo tomaban fotos de la protesta y la colocación de postes y malla ciclónica, cuando tres mujeres policías las detuvieron de manera violenta y arbitraria y les preguntaron qué hacían temprano en la calle.

Aseguraron que las policías las golpearon cuando las detuvieron y, en la comandancia, les hicieron desnudarse y les revisaron sus teléfonos. Fueron liberadas al mediodía sin cargos, porque no cometieron delitos.

El plantón de las mujeres en Palacio fue encabezado por la abogada Dayana Quintal Narváez, quien dijo ser representante jurídico de los habitantes de Chicxulub y de las detenidas.

La abogada acusó al alcalde Julián Zacarías Curi de mandar a golpear a mujeres de Chicxulub y lo responsabilizó de los actos represivos contra los habitantes de ese puerto.

Afirmó que los vecinos no están contra las obras, pues quieren el desarrollo de esa comisaría, pero el proyecto se debe modificar, pues en el parque hace dos años se hicieron mejoras, y el Museo de Geología se debe construir en Chicxulub, no en el malecón de Progreso.

Pese a que hay evidencias que los vecinos retiraron la malla ciclónica que trabajadores de dos constructoras colocaban ayer en el parque, la abogada aseguró que los habitantes de Chicxulub son gente pacífica que quieren lo mejor para su comisaría.

Afirmó que no impidieron el inicio de los trabajos, solo pidieron explicaciones y permisos de obra, pero como no los tenían, los trabajadores se marcharon; no los sacaron.

Un vecino de Chicxulub que dijo ser Jeremías Blanco González responsabilizó al alcalde de lo que ocurre en ese puerto, pues no da la cara y quiere hacer lo que le da la gana en esa comisaría, y no están de acuerdo con que se destruya el parque.— G.T.V.

Progreso Policía

Emilio Caamal Gutiérrez, director de la Policía Municipal, dijo ayer lo siguiente:

Mentira

Es falso que se haya desnudado a las dos vecinas de Chicxulub detenidas, declaró.

Liberación

Aseguró que no las maltrataron, e indicó que después que se aclararon las cosas, las liberaron