Ley seca en Motul podría extenderse 15 días más

MÉRIDA.- Durante una rueda de prensa virutal, el alcalde de Motul Roger Aguilar Arroyo informó que de ser necesario se extendería la ley seca en el municipio.

El alcalde informó que su administración trabaja en la reactivación económica que comenzará el 1ro de Junio, sin embargo aseguró que solo se reabrirán aquellos establecimientos que "son de motuleños".

Aseguró que tiendas de ropa, zapatos, tiendas de conveniencia, entre otras sí abrirán en la fecha establecida.

"Estamos dialogando, en base a lista de beneficios, si van a abrir las cervecerías o no", afirmó el acalde.

"Para abrir la economía no beneficia en nada a los motuleños la venta de licor, no nos beneficia en absoluto. En motul no se produce la cerveza".