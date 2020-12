Libra proceso exalcalde de Cacalchén

Denuncian fin político en el caso contra el exedil

El juez Rómulo Antonio Bonilla Castañeda finalmente dictó la no vinculación en el caso del exalcalde de Cacalchén, Pator Agustín Canul Zarate, por falta de sustento en las acusaciones presentadas en su contra.

“Lo anterior hace pensar que las acusaciones en su contra eran con fines políticos”, dijo Milagros Romero Bastarrachea, diputada independiente.

“Hay muchas cosas que hacen pensar que en este caso hay un trasfondo político, empezando porque Iván Yam Viana, director de Investigación y Control de Procesos de la Fiscalía, es cuñado de Abigail Pérez Vázquez, alcaldesa de Cacalchén. Ella quiere repetir en la alcaldía, pero sabe que el exalcalde también y éste sí le puede ganar en la interna”, afirmó la legisladora.

En días pasados informamos, por un boletín del Poder Judicial, que el caso del exalcalde de Cacalchén fue turnado a los juzgados acusado de haber contratado a sus familiares durante su administración municipal.

La diputada dijo que esto se le hizo sospechoso, por el hecho de que a pesar de que se han turnado a los juzgados otros casos de exalcaldes y se siguen turnando más, fue el único que se hizo público. Ningún otro caso más se ha publicitado, indicó.

“Pero lo curioso es que se hizo público el hecho de que se puso a disposición de los jueces el caso del exalcalde, pero no se ha dicho que no procedió. Al final de cuentas el juez Bonilla declaró la no vinculación a proceso penal porque no había sustento, tal y como desde un principio se expuso en la Fiscalía”.

“A pesar de eso Yam Viana lo consignó a los juzgados”, insistió.

La diputada independiente manifestó que esta situación que ha expuesto se pueden constatar con solo revisar el curso que ha tenido la carpeta de investigación 1/58/2019 y su causa penal 182/2020 del juzgado primero de control, a la que le han dado seguimiento porque el ex alcalde les pidió su apoyo, más que nada por sospechar que la alcaldesa tiene un interés particular.— D.D.M.

Intereses

La alcaldesa de Cacalchén tiene un interés particular y además cuenta con un familiar en la Fiscalía Anticorrupción del Estado, dijo la diputada Milagros Romero.

Mano de funcionario

Afirmó que en este caso al parecer el fiscal intentó conciliar, pero el director de Investigación y Control de Procesos Iván Yam turnó el expediente al juez.