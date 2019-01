Líder de la Ugroy presenta su renuncia y deja “grandes mejoras”

“Cambiamos la Ugroy”

TIZIMÍN.— Luis Cepeda Cruz, presidente de la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán (Ugroy), hizo pública ayer su renuncia al organismo, luego de las solicitudes y “presiones” que le hicieran sus delegados.

Ayer, a primera hora, fue pegada en las oficinas de la Ugroy la convocatoria para una asamblea general ordinaria para el próximo domingo 27, para la revocación del nombramiento de Cepeda Cruz y que se nombre al nuevo presidente interino.

El oficio estaba firmado por los integrantes del Consejo de Vigilancia, Francisco Manuel Nahuat Dzib y Fidel Sánchez Sánchez.

Al respecto, Cepeda Cruz dijo que “se están jugando intereses personales”, ya que un grupo de integrantes no está de acuerdo con el proyecto del complejo ganadero porque se ven afectados.

Explicó que hace más de un mes se reunió con los delegados y el compromiso fue terminar el complejo entre marzo o abril.

“En los últimos 40 años nadie había hecho en el Oriente una mejora como la que estoy dejando”.

“Cambiamos la Ugroy, formamos las farmacias veterinarias en la zona, hicimos una planta de alimentos que hoy cuesta más de 20 millones de pesos, incluyendo tanques para melaza de más de 600 toneladas”.

Subasta ganadera

“Este movimiento es porque una de las preocupaciones para los grandes comerciantes es la subasta ganadera, cuyo único fin es regular los precios de todo el mercado y darle el mejor precio al pequeño productor, además se pretende implementar un laboratorio que permita las sanidades y cursos de capacitación para productores”, agregó Cepeda Cruz.

“Iba a ser la última mejora grande, no solo del Oriente sino de todo el Estado, todos estábamos trabajando pero se tocaron algunos intereses y por eso comenzamos a ver cómo empezaron a llegar recursos federales y estatales a los productores con el fin de buscar la presidencia de la unión, utilizando los programas para llevarle apoyos a los presidentes ganaderos”.

“Era algo que la unión ganadera trabajaba de forma ordenada y dando servicio a todos los productores, pero lo que se estaba combatiendo, la corrupción, no se está cumpliendo pues vemos cómo se compraron y se dieron más de 500 cabezas de ganado y no puedo hacer ni dar nada, sino servir y lo estoy haciendo con las mejoras para un mayor número de gente, como la unión que tiene más de 4,500 mil socios”, afirmó.

“Por eso se los dejo, hice las mejoras que nadie había hecho desde hace más de 40 años y están a la vista”.

“Es claro cómo con el nuevo proyecto se tocan intereses, quería ver el precio del ganado en la zona a través de un regulador de precios pero ante los intereses personales no puedo hacer nada”.

“Yo acato a la convocatoria que hicieron, si no quieren que crezca la unión o quieren a otra persona que la va a desarrollar más, pues no estoy aferrado, lo que he hecho y la confianza que me dieron está a la vista, permanezco hasta el 27 de enero, ya están listas las convocatorias, no quieren que se hagan las asambleas en las asociaciones ganaderas locales, por algo ha de ser”.

Elefante blanco

“Sobre todo ahora, cuando comienzan en enero y febrero las asambleas en las asociaciones ganaderas paraelegir a los dirigentes, no sé porque están desesperados que se haga, nosotros estamos pasando a las asociaciones ganaderas por el proyecto que tenemos del complejo, si lo siguen qué bueno, pero si no será un elefante blanco”, subrayó Cepeda.

En cuanto a las declaraciones que hizo la delegada Carmen Pérez Valle por las deudas sin esclarecer, sobre todo en las oficinas del Fondo de Apoyo a la Productividad Agropecuaria de Yucatán (Foproyuc), aseguró que “no hay nada de eso”.— WENDY ARACELLY UCÁN CHAN