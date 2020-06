Líderes “no sirven para nada”, dicen comerciantes de Valladolid

Lamentan que no aboguen a favor de comerciantes

VALLADOLID.— Los líderes empresariales no sirven para nada, pues cuando más se les necesita no dan la cara en favor de los agremiados, sobre todo ahora que se ha prohibido vender en sábado y domingo, cuando habría mayores ventas por el Día del Padre, expresó José Luis Vivas Cosgaya, comerciante del rubro de venta de ropa para caballero.

Tampoco sirve de gran cosa trabajar de lunes a viernes, como han dispuesto las autoridades, agregó Vivas.

El vallisoletano recordó que hace algunos años pertenecía a la delegación de la Canaco, pero con el tiempo se fue dando cuenta que no sirve de nada, por lo que renunció, pero aún pertenece a la Asociación de Prestadores de Servicios en el Centro Histórico, cuyo presidente es Alfonso Rivero Flores, quien, dice, tampoco ha hecho nada por los empresarios del primer cuadro de la ciudad.

Durante la contingencia, Vivas les pagó más de un mes a sus empleados, luego siguió dándoles diferentes tipos de apoyos adquiridos con dinero de su propio bolsillo, y ahora que se autorizó la apertura de los negocios de lunes a viernes no hay suficientes ventas debido a que la mayoría de sus clientes vienen de los municipios cercanos a la ciudad, como de Chemax, Pisté, Temozón, Chichimilá y otras comunidades, así que el salario de su personal sigue saliendo de sus bolsillos.

Pero al no dejar pasar a las personas en los retenes de los accesos a la ciudad, pues no hay venta, continuó. El 70% de sus operaciones se hace con personas de otros municipios, el restante son de esta ciudad, de modo que al no dejarlos entrar el comercio de la ciudad sigue caído.

Sugerencia

Por ello sugirió que en lugar de permitirles trabajar de lunes a viernes, lo hagan sábados y domingos, ya que es cuando hay mucho más ventas y pueda a empezar a notarse la recuperación económica, de lo contrario la mala situación continuará.

En cuanto al Día del Padre que se celebra cada tercer domingo del mes de junio, las ventas de Vivas Cosgaya aumentaban hasta en un 100% sobre todo en su caso, debido a que vende ropa para caballeros y la gente llega de diferentes partes del oriente, lo que ahora no podrá ser.

Se hizo un recorrido por el centro comercial de la ciudad y casi no se vio gente comprando, y según Vivas es posible que la mayoría está trabajando, así que esperaba que por la tarde hubiera mayor movimiento comercial, pero tenía que ser antes de las cinco de la tarde porque según las normas de la “nueva normalidad” es hasta esa hora que se pueden estar abiertos al público.

Lo que debieron hacer los líderes empresariales, delegación de la Canaco, Coparmex y la Asociación de Empresarios del Centro, sugirió, es acudir de manera directa a pedirle al alcalde Enrique Ayora Sosa, que permita al empresariado local trabajar sábado y domingo para que puedan recuperar algo de lo mucho que ya perdieron, pero nadie dio la cara.

“Con eso demuestran que no sirven para nada”, subrayó.

“Lamentablemente los líderes empresariales quizá tienen miedo de hablar o solicitar algo que por derecho les corresponde, pero en fin cada quien ventila los asuntos según sus intereses”, continuó.

“Mientras tanto los padres de familia se quedarán sin regalo en su día, pues aunque sea un detalle, los hijos seguramente le comprarían, pero ante un centro comercial cerrado, no podrán comprar nada.

De acuerdo a las normas de la “nueva normalidad”, los establecimientos de venta de bebidas alcohólicas no venderán hoy sábado y mañana domingo, pues el permiso de apertura solo les permite vender de lunes a viernes, de modo que de nuevo se fomenta la venta clandestina.— Juan Antonio Osorio Osorno