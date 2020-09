Limitan a no esenciales: enoja a locatarios de Valladolid disposición

VALLADOLID.— De manera sorpresiva y sin darles alguna explicación, el Ayuntamiento prohibió a los locatarios del mercado municipal que venden productos no esenciales trabajar los domingos, es decir que solo lo pueden hacer de lunes a sábado, lo cual causó el enojo de varios de ellos.

Como hemos publicado, las autoridades del gobierno del Estado autorizaron la apertura de los negocios de manera gradual, a fin de reactivar la economía, ya que prácticamente todos han manifestado la difícil situación que están pasando a consecuencia de la pandemia.

Al inicio del mes de agosto pasado, les permitieron a todos los empresarios, tanto del centro comercial como del mercado que ya no tendrían problema, pues podrían abrir todos los días sin tener alguna restricción.

Sin embargo, de repente la semana pasada a los locatarios del mercado y los comerciantes del centro les informaron que no pueden abrir los domingos, día en que según ellos registran mayores ventas, ya que es cuando la gente sale de compras.

Aunque no les dieron ninguna explicación, deducen que se trata de impedir la aglomeración de gente en sitios de concurrencia, pero en el caso del mercado, según exponen, no habría problemas porque todos los locatarios están aplicando los protocolos de salud.

“No abren y punto”

Algunos locatarios consultados, como Javier Fernández Arzápalo, indicaron que no les avisaron de nada, solo les dijeron que no pueden abrir “y punto”, hasta nuevo aviso.

Fernández Arzápalo comentó que esa medida está afectando a los locatarios de productos no esenciales, pero al Ayuntamiento poco le importa la necesidad de los que todos los días acuden al mercado a tratar de obtener un poco de dinero para mantener a sus familias.

Respecto al nuevo director de Mercado, dijo que no lo conocen, ni saben quién es, incluso sospecha que el ex director Luis Antonio Cocom Castillo sigue dando órdenes al actual y por ello se haya convertido en “aviador” de la Comuna, “lástima que no tengo las pruebas para demostrarlo, según dijo”.— Juan Antonio Osorio Osorno