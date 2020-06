Línea del Tren Maya en Izamal genera dudas entre campesinos

IZAMAL.- Algunos vecinos de esta comunidad desconocen que se inició la licitación del tramo del Tren Maya de Izamal a Cancún.

Lo anterior puede ser consecuencia de la crisis sanitaria por el Covid-19 y las recientes afectaciones que dejó el paso de la tormenta "Cristobal" hace unas semanas en la llamada Ciudad de las Tres Culturas.

Sin información de las autoridades

Al ser cuestionados al respecto, algunos vecinos mostraron su sorpresa y reconocieron que desconocen dónde se ubicarán las vías o la estación en esta comunidad.

"No sé realmente si va a construirse en dónde está la antigua estación de tren uno nuevo para eso del Tren Maya. Nadie nos ha informado (...) si habrá algún ajuste en los espacios o seguirá así las líneas" destaca un vecino de Izamal que habita cerca de las líneas del tren antiguo.

"Campesinos y ejidatarios no sabemos cuándo nos va a decir Gorocica (el alcalde José William May Gorocica). (Si) nos va a convocar, si va a haber empleo para la limpieza de la vía o si van a pagar los centavos por las tierras. Además de que muchos en verdad no sabemos en realidad lo de la construcción de la estación del tren maya".

Aspectos de la vieja estación del ferrocarril y las viejas vías del tren en Izamal. Fotos de Megamedia ❮ ❯

Se pudo averiguar que, hasta ahora, no hay un acercamiento con autoridades ejidales y se desconoce sobre si habrá alguna indemnización por dónde pasará la segunda línea del Tren Maya en Izamal.

También hay dudas sobre dónde estará la estación de esta ruta con destino a Cancún.