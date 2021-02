Lío en la Policía de Seyé

Se acusan de cese injustificado y de abandonar labor

SEYÉ.— Sin que lo vinieran venir, la alcaldesa Lizbeth María Cauich Puch madrugó a los policías municipales porque destituyó a Manuel Méndez Cano como director de la corporación local y lo reemplazó con Víctor Manuel Rejón Sotelo, quien se dice es un militar retirado oriundo de Tabasco.

Sin embargo, horas después, ante la inconformidad de los oficiales que hicieron una protesta en Palacio Municipal, la primera edil dio marcha atrás y nombró a Rejón Sotelo como subdirector para evitar una oleada de deserciones de agentes.

Aproximadamente a las 7 de la mañana, cuando se hacía el cambio de turno, de manera sorpresiva arribó a la comandancia municipal un licenciado de apellido Batún, quien se ostentó como asesor jurídico del Ayuntamiento y anunció a los policías que salían de turno que Rejón Sotelo y otra persona que lo acompañaba se harían cargo del mando de la Policía Municipal debido a que la alcaldesa había considerado que todo el turno saliente, integrado por 16 agentes y encabezado por el comandante Manuel Aldana y el entonces director Méndez Cano habían cometido actos de corrupción inaceptables.

“El que quiera trabajar se puede quedar y los que no tienen las puertas abiertas, que por cierto están muy anchas y pueden pasar todos”, les dijo supuestamente el asesor de la edil, emanada del PAN, a los agentes.

Los oficiales quisieron pedir una explicación sobre el cambio de mando, pero fueron desalojados del lugar entre improperios del jurídico y los nuevos encargados de la corporación policíaca.

Los policías se arremolinaron en la explanada del Palacio y se manifestaron contra los nombramientos.

“Nos sacaron a todos nosotros, ya nos corrieron”, dijeron en entrevista.

“La inconformidad es porque el señor ahí presente y el licenciado Batún están queriendo indicarle a la presidenta que a fuerzas necesitamos otro director”, expresó Manuel Aldana.

“Nosotros no necesitamos otro director, necesitamos oficiales porque no nos damos abasto; no reconozco a ese señor porque viene de fuera, acaba de agredir a mi director, Manuel Méndez, le jalaron su bulto y lo están hostigando y eso no está bien”, añadió Aldana, quien aseguró que no estaba abandonando su trabajo.

“Son tabasqueños, la alcaldesa desgraciadamente no nos apoyó. Cuánto hemos caminado con don Manuel Méndez. Si viene otra persona a fregar a mi municipio, yo lo voy a defender, que no se equivoquen; nosotros no somos soldados, vienen y nos dicen hay que hacer esto, hay que hacer esto y no lo vamos a hacer”, agregó.

“Si es posible van a llenar las cuatro celdas para meter orden” fueron algunas de las afirmaciones de los expolicías, quienes dijeron que no tuvieron ningún ofrecimiento de liquidación laboral.

Tras esperar cerca de dos horas a que la alcaldesa salga a darles una explicación, viajaron a Mérida a interponer una denuncia laboral.

A la pregunta expresa de si fue nombrado director de la Policía de Seyé, Rejón Sotelo respondió: “Afirmativo”.

También dijo que no se despidió a ningún policía sino que ellos abandonaron todas las posiciones que tenían asignadas porque lo pusieron como director.

“El mismo director de Policía Manuel Méndez solicitó un apoyo que porque necesitaba apoyo para el trabajo…”, comenzó a explicar Rejón Sotelo, pero fue interrumpido por los inconformes con gritos de “¡Fuera el soldado!, ¡Fuera el soldado!”.

Ante ello, Rejón Sotelo prometió: “En este caso, luego dialogamos porque ahorita no se puede” y reafirmó que estaba tomando posesión del mando de la Policía.

La versión oficial

A la 1:40 de la tarde, la Comuna 2018-2021 publicó en su cuenta de Facebook que “respaldando los derechos humanos de los pobladores de Seyé, el Ayuntamiento tomó la decisión de reestructurar la Policía Municipal, nombrando subdirector al comandante Víctor Manuel Rejón Sotelo.

“Lo anterior debido al alto índice de reportes ciudadanos contra los agentes policiacos”, agregó. “En ese contexto, la alcaldesa Lizbeth Cauich refrendo su compromiso con la seguridad de los ciudadanos”.

Con ello contradijo al propio Rejón Sotelo, quien declaró ser el nuevo director.

El comunicado del Ayuntamiento además dice lo siguiente: “Estos cambios no fueron bien vistos por al menos 16 elementos de la Policía Municipal, lo cual los motivó a abandonar su trabajo.

“Debido a constantes quejas de ciudadanos del municipio contra elementos de la Policía Municipal durante los procesos de detención, el Ayuntamiento de Seyé decidió tomar las medidas necesarias para iniciar un proceso de investigación de los elementos que la conforman, para estar al tanto de todo lo que ocurra en dicho departamento.

“Por tal motivo se instalaron cámaras de seguridad con las que se comenzaron a vigilar todas las acciones realizadas por el personal de este departamento, y fue durante este proceso en donde se encontraron los elementos suficientes para tomar la decisión de separar de su cargo a un comandante, pues el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la población y no solapará ni un solo caso de abuso de autoridad.

“... en ningún momento se despidió a otro elemento que no fuera culpable de abuso de autoridad.

“El Ayuntamiento de Seyé no accederá a chantajes de personas que quieran ser solapadas; se mantiene firme en contar con personas capacitadas en este departamento los cuales respeten en todo momento a todos los ciudadanos. Se continuará trabajando conforme a la ley, respetando a todos los habitantes de Seyé”, concluye el boletín de la Comuna.

Según los archivos del Diario, apenas el jueves 4 el expolicía municipal Carlos Ortiz denunció públicamente que agentes municipales le propinaron una golpiza “como si fuera una piñata”, le robaron mil pesos y lo encarcelaron del lunes 1 al miércoles 3 en la noche, acusado de discutir con su esposa.— Edwin Canché Pech

Seyé Conflicto

Un edil y empleados del Ayuntamiento opinaron del lío que surgió ayer en la Policía.

Presunto fin electoral

“La verdad es que la presidenta metió exmilitares para endurecer las políticas de seguridad debido a que pronto empezará su campaña para reelegirse y quien no esté con ella sufrirá el acoso y persecución de su Policía, tal y como sucedió en el cambio de comisario ejidal; quiere implantar una ola de terror contra sus adversarios políticos”, consideró un regidor que no está de acuerdo con el nombramiento de un exmilitar como subdirector de la Policía.

Otros ediles

Afirmó que otros regidores tampoco ven con buenos ojos lo que la presidenta hace.

Orden a la fuerza

A decir de varios empleados del Ayuntamiento que pidieron el anonimato, la alcaldesa quiere “imponer orden” en el municipio a base del uso de la fuerza.

Otro presunto motivo

“Uno de los problemas que más dolor de cabeza me da es el reportero que todo el tiempo viene a fastidiar y si Manuel (Méndez Cano, director policíaco) no pudo con él, estos militares sí van a acabar con él de una vez por todas” dijo presuntamente la alcaldesa en una reunión con sus asesores, quienes le señalaron a la prensa como uno de los factores que podrían influir para que no resulte reelecta en las votaciones del 6 de junio próximo.