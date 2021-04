Líos para cobrar Bienpesca, las tarjetas no están activadas

“Cae” el dinero, pero las tarjetas no están activadas

El delegado de programas federales en Yucatán, Joaquín Díaz Mena, admitió que hay contratiempos para que los pescadores de la entidad retiren en los bancos el apoyo anual de $7,200 del programa federal Bienpesca, pero aseguró que lo podrán cobrar esta semana y la próxima.

En la cuenta de Díaz Mena en Facebook arreciaron ayer los comentarios de pescadores que fueron a cobrar y en ventanilla o en el cajero automático les dijeron que “la tarjeta no está activada”.

Por ejemplo, Beto Cárdenas dijo: “A mí me la acaban de dar y me dijeron que ya podía cobrar y no lo chequé en Mérida, pero llegué a Progreso, fui al banco y salió tarjeta desactivada”.

Tanto anteayer como ayer miércoles, Díaz Mena compartió en Facebook el cartel de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) que avisa “a los productores beneficiarios del Programa de Apoyo para el Bienestar de Pescadores y Acuicultores (Bienpesca), y que no han recibido el depósito, que el recurso asignado ya ha sido dispersado y lo podrán hacer efectivo (cobrar) entre el 30 y 31 de marzo a través de su tarjeta del Banco del Bienestar”.

Pero Díaz Mena precisó ayer que “debido a que las tarjetas no tienen activado la opción de cajeros Red, solamente están pagando en ventanillas de las sucursales del Banco del Bienestar, así que se formaron largas filas hoy (ayer) y consecuentemente el dinero de las sucursales no fue suficiente para atender a todos.

“A quienes vivan lejos de una sucursal del Banco de Bienestar les sugerimos no viajar y esperar tres días hasta que sea resuelta esta opción de activación en cajeros Red y puedan cobrar en cualquier cajero.

“Ya solicitamos esta gestión al Banco del Bienestar y les avisaremos apenas sepamos que está disponible.

“Es importante informarles que no hay fecha límite para cobrar en el Banco del Bienestar; toda la semana próxima se estará pagando en ventanilla”, concluyó.

Ayer mismo, el Ayuntamiento de Celestún 2018-2021 informó a los pescadores que el apoyo de Bienpesca se depositó en las tarjetas entre el martes y ayer.

“Sin embargo se contará con 10 días hábiles para efectuar el cobro”, aclaró.

“Se está llevando una activación de tarjetas paulatinamente”, coincidió.— Flor Estrella Santana