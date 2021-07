Líos y acusaciones en la policía de Tizimín

Edil interino: “Si no es apto no puede estar acá”

TIZIMÍN.— El alcalde interino Reyes Aguiñaga Medina da su postura sobre el elemento Abraudo Azael Méndez Alcocer, a quien separó de su cargo mientras está bajo investigación.

Tras las declaraciones que hiciera el oficial Méndez Alcocer frente a la base policial, el presidente municipal en turno citó a la prensa en la corporación y junto con el subdirector José Eleuterio Cauich Marfil señalaron que el elemento está tergiversando la información.

Según señalaron, ahora que están en la recta final de la administración se está haciendo un balance de todo lo que tienen los departamentos del Ayuntamiento, de ahí el interés de averiguar el paradero de una moto que estaba asignada al área de investigación de la Policía.

Aguiñaga Medina dijo que extrañamente el oficial no tenía una, sino dos motos en su poder, en su domicilio, cuando se las asignó el comandante Roberto Pacheco Aranda le precisó que deberían estar en la base policial, no en su casa.

Incluso dijo que a uno de los que labora con él lo mandaba a realizar investigaciones a pie, cuando hay vehículos asignados para eso.

Según el alcalde, hay una situación delicada en cuanto el oficial que todavía estaba en investigación cuando surge el nuevo lío, pues salió a relucir que estaba alterando los datos de robos a casa-habitación, presionando al personal que labora con él para alterar la información con el fin de dejar mal a la Policía Municipal.

A Aguiñaga se le preguntó si es verdad que el policía acusado por acoso sigue cobrando en la nómina y dijo que ya ha sido separado de su cargo y que solo cobró la última quincena y no ha regresado pues sigue el proceso legal.

En cuanto a las acusaciones por el supuesto vínculo con el narcotráfico, añadió que si Abraudo tiene las pruebas que las presente con las autoridades correspondientes. Además señaló que si lo sabía por qué no lo dijo antes, por qué esperar hasta ahora.

“Aquí lo único que podemos decir es que el policía está por el momento dado de baja mientras se investiga, porque al rato se desaparecen más cosas y eso no se va a permitir, puede tener un expediente intachable, pero si no es apto para trabajar no puede estar acá”, expresó.

Incluso el subdirector y el alcalde mostraron las motos que ya están en resguardo en la corporación “donde debían de estar y no en la casa del elemento”.

Tras despido, implicado responde

El despido del agente policiaco Abraudo Azael Méndez Alcocer por presunto mal uso de motocicletas que tenía bajo su resguardo, motivó que éste sacara a la luz supuestas anomalías que ocurren en la corporación.

Enojado por su despido, Méndez Alcocer, quien estaba a cargo del área de inteligencia, afirma que José Eleuterio Cauich Marfil, quien es responsable de la corporación, tiene nexos con el narcotráfico.

El hoy agente, quien está bajo investigación, acusó a Cauich Marfil de solapar a los “tiradores” de droga en el municipio y de estar involucrado en robos de motos.

La Policía Municipal está acéfala desde hace casi un mes luego que el director Roberto Pacheco Aranda solicitó licencia y al frente quedó el subdirector Cauich Marfil.

Sobre las acusaciones, el alcalde interino Reyes Aguiñaga, dijo que separó de su cargo a Méndez Alcocer mientras está bajo investigación por el paradero de una moto que estaba asignada al área de investigación de la policía.

Aguiñaga Medina dijo que el oficial no tenía una, sino dos motos en su poder en su domicilio, cuando deberían estar en la base policial, no en su casa.

También dijo que Abraudo Méndez estaba alterando los datos de robos a casa habitación y presionaba al personal que labora con él para manipular la información.

Respecto a los supuestos nexos con el narcotráfico del encargado, dijo que si Méndez tiene las pruebas que las presente con las autoridades correspondientes.