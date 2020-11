Listo para ser candidato

Manuel Castro, del PRI, conoce las necesidades

Manuel Castro Mendoza cada día se consolida como el más fuerte para ser candidato a la alcaldía de Valladolid, lo cual ha quedado demostrado en las reuniones que sostiene todos los días con diferentes grupos de la sociedad, quienes le han manifestado su total respaldo, incluso simpatizantes de otros partidos políticos están dispuestos a depositarle su confianza en las elecciones del próximo año.

En un boletín se informa que, desde hace poco más de dos meses, Castro Mendoza realiza visitas a grupos de familias en sus respectivas casas, a quienes les plantea parte de su proyecto en caso de llegar a la alcaldía, lo que está gustando a la gente, debido a que son proyectos diferentes que beneficiarán de manera directa a todos los grupos sociales del municipio.

Uno de sus principales conceptos en su trabajo es que hay que pensar diferente, para tener una comunidad en pleno desarrollo y que todos los habitantes del municipio se beneficien con una nueva manera de gobernar, cuyos resultados sean tangibles, genuinos, pero sobre todo que haya transparencia en todos los proyectos que se concreten.

“Ya me he reunido con diversos grupos de familias de todos niveles sociales, y ya escuché sus necesidades, ya que cada sector tiene diversas carencias, que desde luego me he comprometido con ellos que los subsanaré en la medida de las posibilidades, lo importante de servir a tu comunidad es que ellos estén enterados de todas las acciones que se llevan al cabo, pero sobre todo mostrar la forma en que se hace para que no tengan dudas de nada, incluyendo las inversiones que se harían”.

“Ya estuve con los grupos más vulnerables, y constaté las verdaderas necesidades económicas que tienen, incluso es penoso ver que numerosas familias que viven en la pobreza extrema en plena ciudad y en las comisarías, la situación es mucho peor. Con ellos el compromiso que se hice es doble.

“A este grupo de familias hay que encontrar la manera de ayudarlos, de tal modo que logren condiciones más dignas para vivir con sus respectivos núcleos.

“De la misma manera ya me reuní con empresarios, ganaderos, tanto de esta ciudad como de algunas comisarías, y todos han coincidido de que esos sectores no han recibido los apoyos que realmente requieren, sobre todo en esta pandemia que está afectando a todos por igual. Con ellos también me comprometí a crear programas especiales que les lleguen para salir adelante.

“Ahora estoy enfocado en escuchar necesidades de la gente, pero también estoy abierto para escuchar propuestas que realmente beneficien a la sociedad de manera integral, pero sin intereses personales o de grupos, pues hay que mirar lo que la gente quiere y responderles de manera positiva.

“Ya estoy listo para ser electo candidato del PRI a la alcaldía de Valladolid, considero que tengo los mejores proyectos y al mejor grupo para trabajar y ganar las elecciones de 2021 para cambiar a mi municipio, con una manera de pensar diferente”, concluye.