Listos para contender

Dos conocidos ganaderos, por cargo en la Ugroy

TIZIMÍN.— Dos aspirantes a ocupar la presidencia del Consejo Directivo de la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán, Esteban Abraham Macari y Wilmer Monforte Marfil, hablan de los motivos que los inspiran a buscar el cargo.

Abraham Macari un ganadero que tiene 34 años de edad, actualmente es presidente del consejo de vigilancia desde hace dos años en la Asociación Ganadera Local de Tizimín, es un secreto a voces que está bajo líneas panistas es decir apoyado por el gobierno que encabeza Mauricio Vila Dosal.

En entrevista dice que lo único que lo mueve es la pasión por el campo y servir al gremio ganadero en el Oriente.

Estudió la licenciatura de Administración de Empresas en la Universidad del Mayab, pero dice que desde los 11 años se comenzó a interesar por la ganadería.

“Mi padre solía traerme al rancho y una vez se lo dije que me quería dedicar al campo, me dijo que hasta que termine la carrera universitaria yo regrese, y así fue, regrese con mi título y se lo volví a plantear, sentía que lo tenía en la sangre, más que un trabajo es un amor al campo”.

Soy de familia ganadera desde hace más de 100 años, mi bisabuelo fue de los fundadores en la ganadería en el Oriente de Yucatán, mi abuelo Juan Macari también amante del campo al igual que sus hijos.

“Yo soy el único nieto que le gusta la ganadería porque hoy en día es poco común que los jóvenes ganaderos se quieren incursionar en la ganadería, eso es lamentable pero es una realidad.

“Durante estos once años, he vivido en el campo, lo he disfrutado, me gusta la genética soy criador de ganado de registro, soy criador de ganado simmental, me dedico al pie de cría, vendo becerros al destete, vendo hembras de reproducción, realizo f1 que es la cruza de cebú con Europeo.

En base a mis conocimientos y mi interés nace mi inquietud de participar en las agrupaciones ganaderas y así fue desde hace dos años que estoy al frente del consejo de vigilancia teniendo una participación muy activa.

“Soy un aspirante porque no decirlo, no se han sacado las convocatorias debidamente, pero no hay que negarlo tengo las ganas de servirle a los ganaderos”

Hay mucho por trabajar lo he hecho en mi rancho mezclando mis conocimientos empresariales con lo que he ido aprendiendo en la ganadería, tengo una empresa con tecnología, sistemas de riego, infraestructura, pacas, silo

Desde que un servidor entró al rancho comencé a combinar los conocimientos de administración y agronomía logrando tener equipo para hacer pacas, pasto para época de seca que es lo más difícil para un ganadero y volvernos productivos.

Cuando se le pregunta si tiene línea política contesta que “ninguna. La única línea es la pasión y la motivación por hacer las cosas bien y participar en el campo de todo el gremio y desarrollar las nuevas técnica”.

¿Miedo de entrar a la Ugroy ante un panorama incierto?, se le plantea.

“Más que miedo tengo incertidumbre, no sabemos qué es lo que está, si supiera a ciencia cierta la deuda que hay y cómo están las cosas me sentiría tranquilo, pero el problema real es que nadie sabe cómo está, ni la gente de adentro y todo por una mala administración.

“Hasta que no estemos adentro y no se haga una revisión exhaustiva de cómo estén las cosas no podremos saber cómo se encuentra la unión”, indica.

Si me toca la oportunidad de estar ahí si hay que poner muy en claro una línea de aquí para delante lo que yo hice y me toca construir y atrás no es mi responsabilidad.

No puedo adquirir responsabilidades que no son mías, cada quien es responsable de sus propios actos.

Sobre el complejo ganadero, indicó que de ser electo presidente ganadero lo continuará y buscará las mejores alternativas para llevarlo al cabo, porque hay quienes dicen que lo queremos tirar o deshacer o se quede un elefante blanco, pues no, creo en el proyecto, yo vendo animales en la subasta semana a semana o a intermediarios, el tener una opción más es buena, lo que no sé cómo se va a poner a operar porque es una inversión grande y hoy solo tenemos el cascarón cuando estemos ahí buscaremos las mejores soluciones y ver si se pedirán subsidios, apoyos o créditos.

Por su parte, Wilmer Monforte Marfil, ganadero de Sucilá de 57 años, habla de sus aspiraciones al puesto de dirigente de la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán y la situación de la ganadería en la actualidad.

Monforte Marfil es conocido por tener buena relación con el delegado Federal Joaquín Díaz Mena, actualmente es delegado suplente de la actual directiva de la Ugroy.

Es ingeniero agrónomo zootecnista, graduado en el Instituto Tecnológico de Tizimín desde 1986, socio de la Ganadera Local de Sucilá desde hace 25 años, socio de la Asociación de lecheros desde que se fundó hace 20 años, socio de la Asociación de ovinocultores en Tizimín desde hace 10 años.

Consejero de la Fundación Produce Yucatán desde hace 18 años, ha sido presidente de la Asociación ganadera en cuatro ocasiones en Sucilá, ha ocupado el cargo de tesorero y presidente del consejo de vigilancia en la Ugroy en los dos períodos de Gonzalo Cáceres, delegado ante la confederación ganadera representando a la Ugroy.

“He impulsado junto con mi familia una empresa rural, donde criamos diferentes especies, vacas, borregos de registro, cabras para la producción de leche, cerdos ibéricos, y en los últimos años hemos incursionado en la cría de conejos”.

El concepto principal de esta empresa familiar es el valor agregado a todo lo que se produce en el rancho, tenemos una fábrica de quesos, un restaurante donde expendemos las carnes que se producen en el rancho.

“Vendemos los productos a consumidores de Quintana Roo, Yucatán y la Ciudad de México”

“Tengo cuatro hijos, Guillermo Alejandro licenciado en administración de empresas que se encarga de administrar lo que es el valor agregado, Wilmer Manuel médico veterinario que se encarga de la parte sanitaria y reproductiva de los animales, Jesús Alberto ingeniero agrónomo zootecnista ayuda en la comercialización de animales y a cargo de la cría de conejos y José Francisco quien está estudiando leyes, el ultimo integrante es quien nos va a sacar de los líos legales”.

Tenemos 22 empleados actualmente entre la fábrica de productos lácteos y el rancho, hemos desarrollado un sistema de producción sustentable tenemos muy claro que la producción de alimentos tiene de manera muy responsable, no podemos dañar la naturaleza más de lo que se ha hecho

Todos nuestros productos llevan ese sello y mentalidad, todas las prácticas las hacemos con mucha responsabilidad así que todos los productos son inocuos, nuestra empresa está certificada ante sanidad, nos hacen pruebas constantes.

¿El tema de la ganadería?

La ganadería en el estado se compone de productores con diferentes estatus económicos, el 80% son pequeños que tienen entre 1 y 30 animales y el porcentaje restante son los que tienen más 100, 2000 o 5 mil.

“Hay un rezago pues solo el 20 por ciento son productores entre medianos y grandes, si no jalamos a los pequeños para que se desarrollen la situación va a segur como esta, que pasa y por qué no salen los pequeños productores adelante, es muy sencillo no hay capital ni capacitación.

Si bien los gobiernos han impulsado acciones e inversiones de dinero para la mejora de los pequeños productores en muchas ocasiones y en la gran mayoría de las situaciones los recursos no se les da un seguimiento técnico por que no se trata de recibir cursos si no que la aplicación sea la correcta y vaya acompañado de una asesoría para que el proyecto sea un éxito.

La asesoría va desde que creas el productivo hasta que sepas venderlo, en Yucatán como en muchos estados la comercialización no es justa, muchos productores si logran hacer ese tipo de cosas, ser productivo, tener comida para los animales, llevar genética, llevar un control sanitario, pero al final cuando vas a vender el producto te encuentras con que el precio no alcanza y no ves ganancias para crecer en tu empresa, muchas veces retrocedes.

No quiero mostrar un panorama desalentador, tenemos muchas fortalezas, el suelo aunque es pedregoso es fértil, tenemos agua en abundancia, lo que falta es una buena organización

¿Se siente Preparado para asumir la dirigencia en la Ugroy?, se le pregunta.

Siento que toda mi vida ha sido una preparación que me ha permitido conocer todos los aspectos que tiene la producción de diferentes especies de animales.

Me siento muy preparado y siento que tengo que conformar un buen equipo con profesionistas y con gente que se entregue a la causa y trabaje, ayuden sobre todo a las nuevas tecnologías, y cosas que a lo mejor no domino en su totalidad.

¿Alguna línea política?, se le cuestiona.

Si algo he combatido es que las Asociaciones de productores no se deben inmiscuir en la política. Me llevo con todo el mundo de todos los partidos, los respeto y por eso les pido que respeten el trabajo de los productores.

Las agrupaciones tienen que ser independientes, pienso que la Ugroy con sus propias empresas pueda salir adelante, no quiere decir que renunciemos a los apoyos de gobierno, de ninguna manera esa es su obligación de los gobiernos poner al servicio de los productores los presupuestos.

Ningún gobierno debe condicionar a una filiación política sus apoyos, son recursos públicos, yo creo que en las últimas elecciones el pueblo habló y dijo que quiere que se haga.

Son recurso públicos que tienen que usarse para fines productivos no para fines políticos, el que haga eso pues cada quien que se atenga a la consecuencias de sus actos” expresó.— Wendy Ucán Chan