Litigante dice que crítico de ex ediles puede denunciar

PROGRESO.— Manuel Muñoz Silva, abogado y exjuez de paz de este puerto, señaló que “no se necesita ser juez” para interponer denuncia ante la Secretaría de la Función Pública u otra dependencia, contra algún exfuncionario y exalcaldes.

Muñoz Silva criticó a Roger González Herrera, director del Consejo Estatal de Población (Coespo) y asesor del alcalde, quien acusó de “ladrones” a los exalcaldes priistas y de “amasar fortunas”.

Los exalcaldes Daniel Zacarías Martínez y Raúl Lara Caro respondieron a González Herrera y lo emplazaron a que los denuncie ante la Función Pública, pero el funcionario estatal dijo que “no es juez para denunciar”.

Muñoz Silva señaló que “no se necesita ser juez para interponer una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, la Vicefiscalía Anticorrupción del Estado o la Auditoría Superior del Estado (ASEY) contra todo funcionario, alcalde, exalcalde o servidor público o exfuncionario público, que haya administrado recursos, programas, presupuesto o cualquier dinero proveniente del erario federal, estatal o municipal, y del cual haya desviado, robado o dispuesto indebidamente de él”.

“Basta con ser un ciudadano mexicano mayor de edad, en ejercicio de la facultad de acción popular que nos otorga la constitución de la República Mexicana”.

“Al parecer Roger González Herrera, director de la Coespo y asesor de la Comuna de Progreso, lo ignora como también ignora la historia política de Progreso. Es verdad que a la comunidad nadie le puede quitar la percepción de que los gobernantes roban, como lo han informado los medios de comunicación todo el tiempo, no es que los ciudadanos tengamos mala memoria, sino que mientras el sistema político del país no cambie, a nosotros siempre nos queda la esperanza de tener funcionarios honestos, porque solo con mayor educación y erradicando la pobreza un país cambia.”

“Moral política”

“Si de moral política habla el director de la Coespo, que nos aclare cómo le hace para tener dos cargos públicos al mismo tiempo, porque cobra en el gobierno estatal y en la Comuna progreseña, cómo divide su tiempo o si este último trabajo es virtual o lo ejerce por internet”.

“El alcalde Julián Zacarías Curi ofreció que en su gabinete no habría aviadores, por lo tanto sería interesante solicitar a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Municipal, la información sobre la nómina municipal para saber el sueldo del asesor general y las horas presenciales de su trabajo”, agregó. “ No podemos decir que una película estuvo buena o mala si no vemos el final, esta gestión de Julián Zacarías apenas comienza, se nota que sí quiere trabajar duro por Progreso y ofrece buenos resultados, pero hay que ver si el equipo responde y si al final salen como llegaron, es decir con la misma ropa”.

“Por lo afirmado por el exalcalde Raúl Lara, digo que es verdad que a la candidata del PAN a la alcaldía, Blanca Li Ortega, la abandonaron los panistas para apoyar al Panal, pues en campaña solo la acompañaba Luis Cámara Balan. Por esa razón históricamente en Progreso el PAN tuvo la votación más baja”.

“No se le olvide a Roger González Herrera que esta administración panista también está plagada de priistas, el equipo de Julián Zacarías proviene del PRI, solo unos cuantos son panistas”, puntualizó.— g.t.v.

De un vistazo

Daño patrimonial

“Roger González dijo que el exalcalde José Cortés Góngora causó un daño patrimonial de $100 millones, pues de ser así, González Herrera tiene en sus manos la oportunidad de investigarlo y denunciarlo penalmente. Los progreseños estaremos vigilando el resultado de la auditoría ofrecida y el castigo al infractor”, dijo Manuel Muñoz Silva.