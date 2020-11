Llama a orar a menores de Sitilpech

Realizan Primera Comunión 28 niños de Sitilpech

SITILPECH.— En la iglesia de San Jerónimo, menores de esta comisaría de Izamal recibieron por primera vez el cuerpo de Cristo.

Fray Mario Gabriel Moo Chalé ofició la misa de la Primera Comunión de 28 niños, quienes estuvieron acompañados de sus padres y padrinos.

Las celebraciones fueron el domingo a las 12:30 del mediodía y a la 1:30 de la tarde, a fin de evitar la aglomeración de asistentes.

Prácticamente solo se ocuparon parte de las bancas.

En la homilía, el padre exhortó a los comulgantes a no perder el tiempo buscando a Dios de otras formas, ya que la mejor forma de encontrarlo es en oración y visitando al Santísimo.

“Hay que acudir a la iglesia no solo en fechas especiales”, expresó el sacerdote.

También pidió no caer en falsos pasos en la fe, pues considera que profesar un culto a la muerte no es una buena señal de fe, no es una señal de ser buen cristiano.

En esta ocasión los nuevos comulgantes recibieron la eucaristía de una forma especial, “donde se refrenda un sacramento más en la vida religiosa de los nuevos comulgantes”.

Al término de la misa le pidió a los presentes un aplauso para los niños que realizaron su Primera Comunión y para los catequistas que los prepararon.

Las primeras comuniones se debieron realizar en agosto; sin embargo, por la pandemia del Covid-19 se retrasaron las celebraciones.— José Candelario Pech Ku

Diario de Yucatán

Cristo Negro Retorno

El mismo día, el Cristo de la Exaltación regresó a la comunidad de Sitilpech.

“Padrino”

De esta forma, la imagen del Cristo fue padrino, ya que estuvo presente en el altar para los comulgantes.