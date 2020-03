Llama a reactivar economía pesquera

Invita a “probar suerte” con las especies medianas

RÍO LAGARTOS.— El empresario pesquero Manuel Sánchez Massa “Rodri” motivó en un audio a los hombres de mar de más de 1,500 embarcaciones que hasta el momento están inactivas en Río Lagartos, San Felipe, Las Coloradas y El Cuyo debido a la veda del mero que concluye pasado mañana.

Sánchez Massa informó que la economía en el sector pesquero seguirá baja mientras los pescadores así lo permitan y por ello los convoca a salir en grupos de 30 a 50 lanchas para probar suerte con la especie en tamaño mediano y se compromete a comprarles el producto y transportarlo para su comercialización con los empresarios de Progreso.

“No deben desanimarse creyendo que van a invertir sin que encuentren mercado para lo que capturen, y se los dice quien en décadas se ha dedicado a esta actividad”, afirmó el empresario.

Admitió que la exportación está paralizada, pero los compradores de Estados Unidos adquieren canané, rubia e incluso mero de peso mediano, es decir, de 300 a 500 gramos, porque están acostumbrados a consumir pescado del Golfo de México.

Por su experiencia en esta actividad, “Rodri” considera que la exportación se reactivaría en agosto, por lo que los pescadores no deben alejarse tanto y traer solo producto mediano, que según calcula se estarían pagando en 50 pesos la rubia, $60 el canané y hasta en $80 el kilo de mero mediano.

Exhortó a quienes se dedican a la comercialización de productos del mar, a sumarse a esta iniciativa para reactivar la economía en el menor tiempo posible y que se brinde la oportunidad también a los prestadores de servicios turísticos.

“Acá crecieron, aprendieron a pescar y en algún momento decidieron dedicarse al turismo o al sector restaurantero, pero saben el trabajo y es momento que dejen un rato el turismo y se sumen a la pesca, porque lo saben hacer y con ello su familia ha subsistido”, señaló.

Sánchez Massa invitó a no esperanzarse de los apoyos oficiales que dan para comer solo unos días, pero que no reactiva la economía como ocurre cuando salen a pescar y generan un ingreso para los que venden hielo, bolsas, empacan producto, los fileteros y un amplio grupo que puede laborar siguiendo los protocolos de prevención para no contagiarse con el coronavirus.— ISAURO CHI DIAZ

