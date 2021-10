TZUCACAB.- Debido al aumento de las llamadas telefónicas de extorsión, las autoridades municipales sugirieron no responder a llamadas de números desconocidos, no seguir el juego de quien llama y reportarlo al 911, la Guardia Nacional o la Policía Municipal.

En los últimos días se registraron llamadas telefónicas de extorsión a familias de dicha villa, algunas de las cuales fueron denunciadas en la policía municipal. Por dicha razón, el Ayuntamiento de Tzucacab, a través de su página de Facebook, lanzó una alerta a los pobladores de la zona.

"Se les informa a todos que lo más recomendable es no aceptar llamadas de números desconocidos", señala el mensaje. En él se detalla que uno de los teléfonos desde donde se han realizado las llamadas de extorsión es el 998 462 7739.

¿Cómo denunciar las llamadas de extorsión?

Las autoridades informan que han realizado las denuncias correspondientes al Centro Nacional de Inteligencia y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. El consejo es no responder y no seguir la plática a quien llama. Lo más aconsejable es no contestarles.

Para cualquier reporte, las autoridades recomiendan comunicarse al 911 (llamadas de emergencia), al 088 (Guardia Nacional) o al 997 688 1820 (Comandancia del H. Ayuntamiento de Tzucacab).



Te puede interesar: Alertan en Tzucacab sobre “financieras”