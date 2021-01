Llamado a acercarse a Dios en Temax

Agradecen la reina y bastonero de la fiesta

TEMAX.— Fátima Concepción Ceh Can, quien será la embajadora de la fiesta en honor de la Virgen de la Inmaculada Concepción de Buctzotz, que llegó a este municipio el sábado 16, y su bastonero Alex Cimé Yerves, proporcionan el toque juvenil y en breve plática destacaron su fe y amor a la Virgen visitante.

Cabe recordar que este año la festividad es muy diferente debido a la contingencia por el Covid-19, ya que se suspendieron las actividades populares, en tanto que las religiosas se transmiten por redes sociales para evitar aglomeraciones de fieles en la parroquia de San Miguel Arcángel.

“Hay que disfrutar la visita con la familia, son tiempos en donde ahora más que nunca hay que acercarse a Dios y qué mejor forma de estar en oración con la Virgen de la Inmaculada Concepción, aprovechar la visita y venir a rezar o hacerlo desde los hogares; soy afortunada, ya que llevo el nombre de la Virgen. Como joven invito a la juventud a aprovechar que la Virgen nos visita y no desperdiciar el tiempo. Siempre salía a recibir a la Virgen cuando nos visita. Este año soy feliz porque me invitaron a ser embajadora, también es gracias a mis abuelitos y a mis padres que le tienen mucha fe a la Virgen de la Inmaculada concepción”, destacó Fátima Concepción Ceh Can.

Por su parte, Alex Cimé Yerves explicó que “nunca pensé ser el bastonero de alguna festividad en mi pueblo de Temax, le doy gracias Dios y a la Virgen de Buctzotz, al igual a Fátima por invitarme como bastonero para esta festividad, como joven hago un llamado a acercarse a Dios y servirle, entregar todo, hasta los problemas, porque él sabrá solucionarlos, pero más importante entregar el corazón, ya que él mismo lo agradecerá con muchas y nuevas oportunidades”.

Ambos jóvenes agradecieron a la Comuna y al alcalde Jorge Wilberth González Escalante por la invitación para ser parte de la festividad en honor de la Virgen de la Inmaculada Concepción.

Programa virtual

Pasado mañana, a las 7 de la noche será la serenata virtual, a cargo del grupo “Efeta”, ganador del concurso “Temax tiene talento”.

Al siguiente día se realizará la vaquería virtual con la imposición de banda a Fátima Concepción Ceh Cab, como embajadora de los festejos.— j.c.p.k.