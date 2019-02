Llamado a inmunizarse

TIZIMÍN.— Un total de 4,520 dosis será la meta este año contra la poliomielitis (sabín) en la primera semana Nacional de Vacunación 2019 que inicio ayer y termina el 1 de marzo.

No solo se aplicarán vacunas contra la polio sino que se completarán esquemas de vacunación como la de influenza, la extravalente, varicela, neumococo y la dpt (difteria, tosferina y tétanos).

La ceremonia de inicio se realizó en el módulo 11 de salud en la colonia Santo Domingo donde menores de 5 años tomaron su dosis de dos gotitas de Sabin y algunos les pusieron la vacuna inyectable de influenza.

Alicia Rubio Velázquez, directora del Centro de Salud Urbano, resaltó que el objetivo de esta semana es mantener erradicada la poliomielitis en nuestro país.

“Desde 1990 no tenemos casos de polio y en todo el mundo el último caso fue en la india en 1996 es importante saber que gracias a la participación de las mamás con sus menores de 5 años y con las autoridades se puede llegar a una comunidad saludable si ustedes no participan y no acuden al llamado de nuestras autoridades no podremos lograr la salud que buscamos”

Agradeció la presencia de autoridades Municipales, del personal del IMSS así como de las madres de familia.

Invitó a que menores de 5 años, embarazadas y adultos mayores se apliquen la vacuna contra la influenza.

“Les invitamos a participar y completar los esquemas y no dejen a lo ultimo lo que pueden hacer hoy” destacó.

En el municipio son más de 30 puestos de vacunación y en Centro de Salud Urbano habrá tres para las familias de Tizimín.— WENDY ARACELLY UCÁN CHAN