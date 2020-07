Llamado a la equidad

Las mujeres de Yaxkukul, sin interés político

YAXKUKUL.— En vísperas del aniversario del voto de la mujer, en este municipio se promueve la participación política de las féminas para que se interesen en ser la primera alcaldesa.

El excomisario ejidal Arturo May Pech promueve la participación de las mujeres en la política y con una manta trata de hacer un llamado para que muestren su interés en ocupar un cargo.

Señaló que el 3 de julio próximo será el aniversario 65 del primer voto de la mujer en México y su derecho a gobernar.

“¿Qué ha pasado en Yaxkukul que aún no se tiene a la primera alcaldesa?”, cuestionó el también excandidato independiente a la alcaldía.

“¿Será que la mujer no ha querido, no se siente segura, no se siente capaz, tendrá miedo a dar ese importante paso, cuántas valientes dicen yo, cuántas valientes las apoyan?”, agregó.

“Así como cada elección los esposos piden a las esposas su apoyo para votar por el candidato que ellos quieren y las mujeres lo hacen con mucho gusto, de esa misma manera hoy pueden pedir que el cónyuge les apoye para darle confianza a una mujer, con lo que habrá equidad, justicia, igualdad y reciprocidad.

May Pech indicó que de esta forma las familias tendrán el secreto para lograr que una mujer gobierne este municipio.

“El pueblo se lo merece, solo es cuestión que las mujeres hagan efectivo ese derecho”, externó.

Encomienda

“Hagan historia, no dejen esa encomienda solo a los hombres porque ustedes también pueden, así como en la casa son buenas administradoras, trabajadoras y luchadoras pueden aplicarlo como funcionarias públicas”, abundó.

Señaló que las mujeres también tienen el mismo derecho a tener un cargo de elección popular para dirigir a su pueblo.

“Hoy puede cambiar la forma de ver el futuro de Yaxkukul en manos de una mujer”, concluyó.— MAURICIO CAN TEC