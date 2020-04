Llamado a ser responsables

Se confirman dos nuevos casos de Covid-19 en Tekax

TEKAX.— El alcalde Diego Ávila Romero confirmó dos nuevos casos de Covid-19, con lo que ya suman siete en la comunidad, dos de los cuales fueron defunciones.

Durante el banderazo de inicio del trabajo coordinado para fortalecer las acciones preventivas por la contingencia del coronavirus, el primer edil de nuevo exhortó a los tekaxeños a no salir de casa si no es necesario.

En el acto, Ávila Romero estuvo acompañado de altos mandos de la Guardia Nacional, Ejército y Policía Federal.

“Ya tenemos dos nuevos casos (de coronavirus) en esta ciudad, por lo que llegamos a siete confirmados”, anunció el presidente municipal, quien insistió en el llamado de “quédense en casa”.

“Sean responsables”

“No salgan de casa, sean responsables, no actúen como que no pasa nada, nosotros estamos para cuidar a la ciudadanía, pero ustedes también deben poner de su parte, de nada sirve que les indiquemos las medidas que deben realizar si hacen lo contrario. Si no nos cuidamos esto irá en aumento”, abundó el edil.

“Hoy estamos ante un enemigo invisible. Por esa razón les decimos que deben quedarse en casa y solo salir si es indispensable, pero con su debida protección. El día de hoy los elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Municipal serán los encargados de la vigilancia en esta ciudad. Así que los que no tengan nada que hacer en la calle permanezcan en sus hogares.

“Vamos a exhortar también a los establecimientos para que tomen las medidas correspondiente de forma correcta”, apuntó.

“Estamos conscientes de que hay gente que tiene que salir de sus hogares, pero que lo hagan de forma responsable, ya que lo que nos indican en los informes es que esta situación va a empeorar, así que hagamos caso a las recomendaciones para que el sistema de salud no colapse”, agregó Ávila Romero.

“Hagamos caso para evitar que siga habiendo casos de Covid-19 en Tekax. Vamos a seguir cuidando al municipio, solo nosotros lo podemos hacer y es tarea de todos”.— Arnulfo Peraza Rodríguez