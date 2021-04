Llamado de candidato de Panal-PAN

VALLADOLID.— En un mensaje que emitió Alfredo Fernández, candidato a presidente municipal de los partidos Nueva Alianza y Acción Nacional, en sus recorridos por las colonias San Francisco y San Juan, exhortó a los ciudadanos a que no caigan en la apatía y el conformismo.

“Sé que muchos ya están cansados de tantas decepciones que les han dado los políticos, que no cumplen con lo que prometen y juegan con nuestra esperanza, yo igual me cansé de ello, pero no caí en la apatía, al contrario, mis ganas de hacer el cambio y la diferencia son las razones por las que estoy emprendiendo esta campaña” mencionó el candidato.

El abanderado turquesa y blanquiazul estuvo acompañado del senador Raúl Paz Alonzo, quien lo acompañó en este fuerte trabajo de concientización ciudadana, que le permita entender a la gente que para obtener resultados diferentes, se necesita que no sigan en el ayuntamiento los mismos de siempre, quienes han sumido a Valladolid en el retraso.

Por la tarde, Alfredo Fernández recorrió la comisaría de Yalcobá, donde también le pidió a la población que por más cansados de los nulos resultados de las autoridades no cayeran en la apatía y el conformismo, que la única manera de cambiar la realidad es saliendo a votar, y votar por quienes si cuentan con la capacidad y talento para realizar los grandes cambios que necesita Valladolid y sus comisarías.

El maestro Alfredo Fernández señaló que el es único candidato con capacidad, talento y actitud probadas, basta con conocer su historia y trayectoria; ya que sus contrincantes solo en los tiempos electorales salen a dar apoyos.