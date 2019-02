Llamado en Ticul para frenar ola de accidentes viales 

“No somos previsores”

TICUL.— A pesar del elevado índice de accidentes en los que se ven involucrados menores de edad en motocicletas, en esta localidad siguen sin recibir castigo las faltas al Reglamento de Tránsito del Estado, como conducir con un vehículo motorizado sin licencia, sin placas, seguro, ni mucho menos siendo menor de edad.

Las consecuencias provocadas por los menores de edad al conducir un vehículo motorizado van desde pequeños daños materiales, hasta graves lesiones que los han mandado al hospital y cuyos casos terminan ante la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con las autoridades, hasta la fecha son los padres de familia quienes se han hecho responsables de las acciones de sus hijos.

Se averiguó en el departamento de Seguridad Pública Municipal que el índice de accidentes en la ciudad ha ido en aumento en los últimos meses. En septiembre de 2018 se registraron 42 percances, en octubre hubo un descenso a 28, en noviembre fueron 38, en diciembre 53 y en enero 57.

Responsabilidad

José Montiel García, director de la Policía Municipal, señaló que en la ciudad son los padres de familia los que se han hecho responsable de los actos de sus hijos, pues son ellos quienes asumen esa obligación al permitir que conduzcan vehículos motorizados.

“Lamentablemente, a pesar que saben que no es correcto, prefieren pagar una multa por falta administrativa y dejar que sus hijos sigan corriendo riesgos en las calles”, comentó Montiel García.

Señaló que lo que se realiza al respecto es crear conciencia en los padres de familia, de que estos jóvenes no tienen la capacidad para poder conducir un vehículo de ese tipo, y “que les están dando armas para que se lesionen y lesionen a otros”.

“Por ello hacemos un llamado a los padres para que no sigan dando herramientas a sus hijos con los que puedan lastimarse y herir a otros, ante el desconocimiento de los reglamentos de tránsito”, puntualizó.

El director de la Policía Municipal aseguró que muchos padres de familia han acudido a la comandancia para tramitar permisos provisionales para que sus hijos puedan conducir.

“Nuestra respuesta ha sido que no tenemos esa facultad, y que sólo el Estado da permisos para que a un menor que ya tiene 17 años pueda aprender a conducir.

“Es una carta responsiva que se otorga a los padres para que sus hijos menores puedan acudir a algún centro donde se les enseñe a conducir, no para que puedan andar con un vehículo por las calles, ese permiso no existe”, explicó.

Tarea de todos

“La comunidad debe entender también que la educación vial es más que nada para cuidarse, para aprender a usar las vías de comunicación, saber qué es lo que podemos hacer. Tenemos el problema de que se piensa que los caminos son exclusivos para una persona.

“Hemos estado dando pláticas sobre manejo a la defensiva, cómo cuidarte de los demás, a ser precavido, a disminuir tu velocidad, de ir a 10 kilómetros por hora en zonas escolares y hospitales. Los jóvenes no tienen esa capacidad para pensar sobre los riesgos”, abundó.

“Cuando les preguntamos qué sienten en una moto, la mayoría responde que les gusta sentir la adrenalina, que sienten la libertad, pero deben estar conscientes de que las motos no los protegen en nada.

“Si le das una motocicleta a tu hijo, debes entender las responsabilidades. Son vehículos que no tienen placa, licencia y seguros, entonces cómo vamos a enfrentar los problemas que se deriven de algún accidente”.

“El problema es de origen. Qué pasa cuando quiero comprar un vehículo, lo primero que se debe tomar en cuenta es cómo lo debo conducir, saber cuánta presión de aire llevan las llantas, qué tipo de aceite lleva el motor, a qué velocidad puedo conducir, conocer los límites de velocidad, entre otras cosas.

Llamado

Montiel García lamentó que no se adopten medidas de precaución desde casa, a pesar de los numerosos reportes de accidentes.

“Los conductores deben pensar si se están cuidado de los demás, cuidarse es bajar la velocidad. Hay mucha información de lo que está pasando, pero no somos previsores, no tenemos esa parte de la prevención en nosotros; de hecho, si nos duele algo, no vamos al médico hasta que ese dolor no nos deja en paz”, comentó.

“Queremos hacer un llamado a los padres para que entiendan lo que está pasando ante la falta de prevención y conocimientos sobre cómo manejar un vehículo de este tipo en el que puedes perder la vida en un instante, sufrir fracturas o cometer homicidio imprudencial”.

“Lamentablemente la gente casi nunca checa sus llantas, tienen más de cinco años con las mismas, que ya están lisas, pero dicen que mientras no se ponchen no las cambian. No revisan sus luces, espejos, y pocas veces les dan mantenimiento a sus motores, además los cascos que utilizan no son los correctos”.

“En la ciudad hay quienes se ponen un lek pintado en la cabeza creyendo que engañan a la Policía, pero no es así, no les va servir de nada a la hora de un accidente, se engañan a sí mismos”.— HÉRBERT NELSON BACAB POOT

Invitación

El director de Seguridad Pública de Ticul, José Montiel García, señaló que en estas fechas se enfocan en pláticas de prevención a mototaxistas, y terminando con ello se realizará una convocatoria para las personas que quieran recibir una plática de movilidad segura y educación vial.

Estadísticas

El jefe policiaco señaló que en Mérida el 75% del total de la población tiene vehículos, hay un aproximado de 600 mil unidades y ocupa el primer lugar de accidentes. Ticul ocupa el segundo lugar y el 99.99% de los accidentes se debe al error humano, entonces sí se pueden prevenir.

Concientización

“En las pláticas se les habla de que los chalecos y las luces son indispensables cuando se tiene que salir en motocicleta por las carreteras”, detalló el jefe policiaco.