Llamado para los negocios en Valladolid

Se supervisa que se cumplan normas

VALLADOLID.— Inspectores municipales recorren los comercios de la ciudad, donde exhortan a los dueños y administradores a aplicar las medidas de salud en los negocios, según las disposiciones oficiales.

En su recorrido, los inspectores de la Comuna hacen un llamado a los comerciantes sobre las medidas de seguridad que deben aplicar para cuidarse ellos mismos y a sus clientes, ya que son las nuevas normas para poder funcionar.

Una inspectora comentó que se encargan de verificar que se cumplan los protocolos de salud, por lo que hacen las recomendaciones pertinentes a los comerciantes para que cumplan con lo que les hace falta, como anuncios o carteles en las entradas para recordar que es obligatorio el uso de cubrebocas para entrar a comprar, así como contar con gel antibacterial, agua y jabón, entre otras medidas.

Los recorridos se llevan al cabo para prevenir clausuras de negocios en caso de que que los comerciantes sean visitados por las autoridades de salud y estén incurriendo en alguna falta, por eso mejor hacen un llamado de atención primero.

Por cierto, los inspectores que recorren los negocios son los mismos que el Ayuntamiento contrató para concientizar a las familias a fin de que se cuiden del dengue, chikungunya y zika.

No cree en el Covid-19

“No creo en el Covid-19, Dios sabe cuándo me llevará”, expresó Emilia Cocom Pat, quien desde que inició la pandemia no usa cubrebocas, incluso afirmó que no se ha enfermado.

En plática con la mujer, quien tiene 62 años de edad, explicó que no utiliza cubrebocas porque no cree en el Covid-19 y no teme enfermarse.

Agregó que desde que empezó la pandemia no ha usado cubrebocas porque no le hace falta, ya que “Dios sabe cuándo me llevará” y pese al riesgo de contagio insistió en que no cree en el virus.— j.a.o.o.