Llaman a combatir el dengue

Cero casos en Tekax, donde no bajan la guardia

TEKAX.— Esta ciudad registra hasta el momento cero casos de dengue, informó Joel Manzanero, epidemiólogo del Centro de Salud.

Destacó que las acciones contra el mosquito transmisor del dengue, zika o chikungunya no paran, y de hecho se fumiga la ciudad tres veces a la semana, además de que las brigadas continúan realizando su labor de concientización entre los vecinos de la ciudad.

“A pesar que estamos en temporada de lluvias, cuando suele reproducirse el mosco transmisor del dengue, esta ciudad se mantiene con cero casos, solo ha habido sospechosos, pero ninguno confirmado”, aseguró el epidemiólogo.

Seguimiento

Joel Manzanero agregó que en varios punto de la ciudad se colocaron ovitrampas, las cuales se revisan cada semana para ver si hay huevecillos.

Las brigadas de Vectores tienen sus zonas donde están pasando de casa en casa, guardando la debida distancia por la contingencia sanitaria del Covid-19, y concientizan a los habitantes sobre la importancia de mantener los patios limpios y que eviten tener criaderos de moscos.

“Se les pide que no dejen latas, llantas u otro objeto donde se pueda acumular agua, donde se cría y reproduce el mosco”, destacó.

También se promueve la descacharrización entre la ciudadanía, agregó el epidemiólogo.

Las brigadas tienen como tarea informar bien a las familias lo importante de tener sus patios para evitar el dengue.

Joel Manzanero aseguró que tres veces a la semana se fumigan los sectores de la ciudad.

Viento en popa

Estas acciones, señaló, está dando buenos resultados pues hasta el momento no hay ningún caso de dengue registrado en la ciudad, “pero no debemos bajar la guardia, pues las lluvias siguen y si no realizamos la labor que nos corresponde en nuestros hogares puede ser que este mosco se reproduzca y haya el riesgo de dengue”, puntualizó.

Aseguró que estas acciones se realizan con todas las medidas de seguridad debido a la contingencia por el virus del Covid-19.— Arnulfo Peraza Rodríguez