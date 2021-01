Llaman a evitar rebrote en Yucatán: hoy, 101 nuevos casos de Covid

MÉRIDA.- El secretario de Salud de Yucatán, Mauricio Sauri Vivas, informó hoy que se ha registrado un incremento de contagios e ingresos hospitalarios en los últimos días producto de alta movilidad de diciembre.

"Hacemos un llamado a la población a no bajar la guardia en estos días y a seguir evitando fiestas, reuniones y seguir siendo altamente responsables para que no nos pase en Yucatán lo que le está pasando a 8 estados del país que hoy están en semáforo rojo y con todo su comercio no esencial completamente cerrado para disminuir el ritmo de contagios.

"Les recordamos también el delicado caso de la saturación hospitalaria en varios estados del país, para hacer conciencia y evitar que en algún momento se llegue a ese nivel en Yucatán. Es responsabilidad de todos evitar el inicio de un rebrote en los próximos días", dijo el funcionario al inicio del mensaje para dar a conocer el reporte diario de casos de Covid en el Estado.

Hoy se detectaron 101 nuevos contagios de coronavirus en Yucatán, informó Isaac Hernández Fuentes, subdirector de Salud Pública. De esos casos, 71 ocurrieron en Mérida, 13 en Progreso, 4 en Ticul, 3 en Tizimín, 2 en Tzucacab y en Umán, 1 en Abalá, Acanceh, Cuzamá, Peto y Tecoh, y 1 foráneo. De los 27,293 casos positivos, 237 son de otro país u otro estado.

Además, se dieron a conocer cinco nuevos fallecimientos:

1.- Femenino 89 años de Mérida Sin comorbilidades

2.- Femenino 58 años de Motul Inmunosupresión/Obesidad

3.- Masculino 73 años de Umán Sin comorbilidades

4.- Masculino 71 años de Mérida DM

5.- Femenino 57 años de Cansahcab DM/Obesidad

Siglas: HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA (HAS), DIABETES MELLITUS (DM) e INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC).

En total, son 2,959 las personas fallecidas a causa del coronavirus en Yucatán.

De los casos activos, 601 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la SSY; presentan síntomas leves. Además, 189 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico.

También se informó que 23,544 pacientes ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 86% del total de contagios registrados. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años.

Casos de coronavirus en Mérida

Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 16,501 personas contagiadas de Coronavirus (casos acumulados al 8 de enero), que viven en:

4,832 en la zona Norte

4,516 en la zona Oriente

1,548 en la zona Centro

2,196 en la zona Sur

3,409 en la zona Poniente