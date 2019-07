Llaman a unirse contra la CFE

Buscan que gente de la Profeco llegue a Tizimín

TIZIMÍN.— Roger Cab May, quien hizo denuncias públicas contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hace una semana, y se presentó en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) el pasado viernes para denunciar junto con otros dos tizimileños los altos cobros, dijo que hace unos días comenzó a convocar en las redes sociales a la ciudadanía para que más víctimas se unan.

El quejoso indicó que en la Profeco le dijeron que si se junta un número de hasta 30 personas pueden venir los abogados de la dependencia para levantar las denuncias, para evitar el viaje.

Hasta ahora, dijo, 18 personas interesadas pero sigue invitando a más afectados a que se unan.

El número de su teléfono celular es 986 105 99 94.

Un nuevo inconforme contra la CFE es el panadero Julián Núñez Alcocer, del puerto de San Felipe, quien tuvo que empeñar su auto para pagar más de $16 mil.

Núñez Alcocer relata que el pasado fin de semana fue a reclamar a las oficinas de la CFE en Tizimín que le haya llegado una tarifa excesiva pues normalmente llegaba de 3,500 o 4,500 pesos bimestrales según el historial de hace algunos años.

De repente en los últimos meses comenzó a subir desde 7 mil, 8 mil y lo último fue de 9 mil pesos por lo que le hizo la observación a la empresa y le dijeron que tenían que poner dos medidores.

Explica que antes el mismo medidor de su domicilio le servía para su panadería que tiene a un costado y para no seguir pagando tanto decide poner dos medidores.

Sin embargo gran sorpresa se llevó cuando le llegó un recibo de $14,146 del consumo en su vivienda y de $2,067 de su establecimiento.

Señala que muy enojado se presentó a la CFE y le dijeron que de acuerdo a una evaluación se dieron cuenta que lo tenía acumulado y debía pagar por seis meses que se consumió.

“Yo les dije que lo que ya consumí ya se pagó pero me dijeron que no había de otra, que tenía que pagarlo, porque ellos no pierden, son 16 mil pesos, es lo que gano en un mes de trabajo, no tenemos esa cantidad”, expresa.

El hombre indica que lo único que le dijeron que tenía 20 días para juntar el dinero, por lo que tuvo que empeñar su vehículo donde reparte pan para pagarlo.

“Me quede sin dinero, sin vehículo y ahora tengo que juntar para recuperar mi herramienta de trabajo, tenía la intención de ir a la Profeco en Mérida, pero no hay el dinero para hacer el viaje” expresa.— WENDY UCÁN CHAN