“Llamarada de petate” vigilancia contra robos

Nada fuera de lo común han visto los ganaderos

PANABÁ.— Aun cuando altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) pactaron el compromiso con productores ganaderos de la región, todavía no ven resultados, al parecer fue “llamarada de petate”, pues los productores aseguraron que únicamente vieron los operativos alrededor de cuatro días y luego ya no supieron más de ellos.

Como se recordará, el encuentro estuvo encabezado por los comandantes Emilio Fernando Zacarías Laines y William Concha Lara, con alrededor de 50 ganaderos con quienes acordaron implementar revisiones preventivas.

Previniendo alguna represalia, los ganaderos afirmaron que sí hubo algún operativo, pero después ya no supieron nada.

“Desconozco que pasó”, dijo uno de los entrevistados de esta reunión celebrada en la Asociación Ganadera Local.

Otro ganadero informó que no supo nada: “Si no vi nada, es porque no hubo nada”.

No omitió recordar que en ocasiones anteriores se ha percatado de retenes en las carreteras de revisión rumbo a Tizimín.

“No, nuestro dirigente Mario López Meneses nos ha informado al respecto, pero seguimos en espera de los resultados porque nos preocupa”, dijo vía telefónica acerca de este encuentro del pasado 5 de agosto.

Recalcó que la iniciativa de promover este encuentro de seguridad con los ganaderos, es para disminuir las afectaciones y buscar soluciones antes de que se salga de control, pues existen casos de robos no solo en los ranchos sino también en casas habitación, en sistemas de riego.

Entre las múltiples denuncias se encuentra la de los casos de robos, la del ganadero Susano López Rosado que obligaron a las autoridades a redoblar las medidas, pero es necesario incrementar los operativos y retenes.— ISAURO CHI DÍAZ