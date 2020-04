Llega a más municipios; casos de Covid-19 confirmados en Tizimín y Chocholá

Comunidades

Mientras ayer al mediodía el alcalde de Tizimín, Mario González González, confirmaba que una habitante dio positivo a coronavirus y además había otros 16 casos sospechosos en el municipio, la gente realizaba sus diligencias en calles del centro de la ciudad como antes que se declarara la pandemia y luego la cuarentena: sin ningún tipo de protección ni guardando una sana distancia.

La enferma, según lo dicho por González González, se encuentra internada en el Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE), en Mérida, y tiene 68 años de edad.

En su publicación, el primer edil dijo que no pretendía crear pánico, pero recordó, de acuerdo con los especialistas, que se anticipa que a finales del mes de abril sería el período de más contagios.

Otro alcalde que confirmó también ayer un caso positivo de la enfermedad fue el de Chocholá, Pedro Alcántara Pech.

En la información que dio a conocer ayer en la red Facebook, Alcántara Pech detalló que el contagio ocurrió en el estado de Campeche, ante lo que anunció el reforzamiento las medidas de prevención y de acceso al municipio.

Según dijo, no se sabía de más gente contagiada y que ya se visitó a la familia del caso que dio positivo, así como a las personas con las que convivió, a quienes se les pidió no salir de casa y que guarden todas las medidas de higiene.

En el sur del Estado, en Ticul, en su transmisión vespertina de actualización de datos sobre la pandemia, el alcalde Rafael Montalvo Mata, sin entrar en detalles en cuanto a si se trata del supuesto caso de la enfermedad, contestó a una de sus seguidoras “no, Mía, ya está, la persona ya salió de su tema infeccioso, ya salió de ese tema, bendito Dios”.

Aunque otro seguidor citó a la persona que hizo la consulta a Montalvo, en cuanto a que el interés de “Mía” en “el caso” era por morbo, el comentario de la aludida al parecer fue eliminado.

El alcalde ticuleño también dijo que Ticul recibió una nota mala del director estatal de Protección Civil, por la “indisciplina” de muchos ciudadanos en medio de la alerta sanitaria.

“Tiene razón, pareciera que no hay nada, que no hay ninguna situación, pareciera que no hay pandemia, que no ven las notas que en el Oriente hay un fallecido, en el centro otro, y que en la costa y en otros municipios hay casos”.

El comentario del funcionario estatal, dijo, es que “en Ticul parece que la gente es de hierro; parece que no les importa su vida”.

“Y tiene razón. Fue muy vergonzoso”, indicó Montalvo.— Megamedia

Síguenos en Google Noticias