Llega a pie a su casa tras arresto

En Tzucacab papá de menor aún no obtiene respuesta

TZUCACAB.— Valerio Ayil Napté, de unos 70 años de edad, quien denunció que el sábado 7 pasado policías encapuchados entraron a su vivienda a detener a su hijo menor de edad y causaron destrozos en su propiedad, acudió al Diario de nuevo para informar que su vástago fue liberado anteayer (lunes) sin pago de multa, lo que comprueba que no estuvo involucrado en delito alguno.

Ayil Napté relató que su hijo de 15 años de edad, detenido con abuso de fuerza, como él señaló a este medio, dentro de su predio por agentes encapuchados, fue llevado a la Fiscalía con sede en Tekax, donde lo liberaron el domingo por la tarde, al no haber delito en su contra.

“Mi hijo no tenía dinero, llegó caminando a mi casa y sin zapatos. Me dijo que cuando fue liberado pidió aventón hasta la comisaría de Caxaytuc y de ahí regresó caminando a mi casa, llegó a las seis de la tarde (del lunes).

“Agradezco a la Fiscalía que haya investigado la verdad, porque creo que no es justo que se castigue a una persona inocente, a nadie le gustaría, y si algo hizo mi hijo yo respondo por él”, enfatizó Ayil Napté.

“Creo que si cometió un delito no saldría fácilmente, sin multas y pago de daños; fue molesto que los policías rompan la viga con la que cierro la entrada de mi casa, hasta querían pegarle a mi esposa (los policías)”, aseguró.— Martín Chac Bacab

Postura

Sobre el supuesto abuso policiaco en Tzucacab se buscó la versión oficial de la regidora de Seguridad Pública, Lucero Galván, pero no hubo respuesta.

Ausencia

La concejal no estaba en su momento y no se proporcionó información al respecto. La Policía aún no cuenta con titular tras la renuncia de Miguel Melchor Castillo, por lo que la regidora está temporalmente a cargo de la corporación.

