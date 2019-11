Llega recibo de luz con 300% de más

No tiene negocio, pero le cambian a tarifa comercial

VALLADOLID.— Las quejas continúan contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debido a los excesivos cobros a los usuarios, como fue el caso de la señora Judith Gabriela Santos Aguilar, quien enojada acudió a reclamar los casi $4,500 que le quieren cobrar, pero no la atendieron, con el argumento que el gerente solo recibe gente los jueves.

Las demandas en la oficina de la CFE son frecuentes de diferentes personas que acuden a quejarse y externar su molestia por el excesivo cobro que les llega en sus recibos, como fue el caso ayer martes de la señora Judith Gabriela Santos Aguilar, quien enojada llegó a la oficina a reclamar que le hayan llegado $4,434 en su recibo.

La quejosa manifestó que desde siempre le había llegado poco más de $1,000, pero ahora le sorprendió que le llegó con 300% de más, incluso le cambiaron de tarifa doméstica a comercial, pero que en realidad ella no tiene ningún negocio, según aseguró.

Ayer martes acudió a reclamar el excesivo cobro y le dijeron que no la podían recibir porque el gerente solo atiende quejas los jueves por la mañana, de modo que tendrá que esperar hasta mañana para acudir de nuevo para ver la manera que le resuelvan el problema, pues no está dispuesta a pagar esa cantidad porque además no cuenta con el dinero.

Por cierto otros usuarios que hacían fila para pagar en los cajeros automáticos se quejaron porque solo hay dos máquinas y algunas personas se tardan mucho, además no les reciben su pago en las cajas de la oficina, a pesar que las empleadas casi no hacen nada.

Los quejosos externaron que casi todos los días hay mucha gente haciendo fila para pagar sus recibos, y varios de ellos dicen que, además del atraso, pagan cantidades exorbitantes, sobre todo ahora con el cambio del horario, pues se incrementó el kilowatts de energía que consumen, lo que hizo que se elevaran los costos de la energía.— J.A.O.O.