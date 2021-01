Llegan más por empleo

Niegan que se les condicione a ser turistas electorales

VALLADOLID.— La empresa “Ingenieros Civiles y Asociados” continúa contratando personal para el proyecto del tren maya, y muchos interesados llegan de comunidades de vecinos estados como de Tabasco, Campeche y Quintana Roo, que permanecen por horas en los alrededores de las oficinas de Recursos Humanos ubicadas en la calle 49 del barrio de San Juan.

Ayer publicamos que priistas manifestaron que hay evidencia que muchos de los trabajadores que están llegando de otros lugares los estarían utilizando por el partido Morena para servir como turismo electoral, al pedirles que cambien su credencial de elector con domicilios locales, a fin de que puedan votar en las próximas elecciones a favor del partido en el poder del gobierno federal.

En las oficinas de ICA, la presencia de personas foráneas es evidente, y vienen de otras partes en busca de trabajo, por lo que esperan por horas en los alrededores del lugar en donde son contratados, en espera que les llegue su turno.

Muchos de los foráneos se la pasan descansando en las sombras de las banquetas con sus morrales y maletas en tanto les llega su turno para ser atendidos. Luego son llevados hasta donde se encuentra la obra en la carretera de cuota.

Capacitación

Varios de ellos son sometidos a un periodo de capacitación en el mismo lugar para luego ser transferidos hasta su lugar de trabajo. Estas personas, luego se ocupan de encontrar un lugar, como cuartos y casas en renta para permanecer en esta ciudad por alguna temporada, mientras tienen trabajo.

Sin embargo un gran número de ellos son rechazados supuestamente porque no llenan el perfil de lo que se busca, o en su defecto viene gente que domina algún oficio o trabajo profesionalizado que por el momento no se requiere y no los contratan, se les dice, “luego te llamamos”.

Ninguno de ellos reveló si les ponen alguna condición, para fungir como turismo electoral, incluso dijeron ignorar lo que eso significa, pero luego que se les explicó lo negaron y dijeron que solo llegaron para trabajar y mandar dinero a sus lugares de origen. Algunos de ellos indicaron que incluso vienen de comunidades del sur del Estado de Yucatán, pues prefieren estar en esta ciudad en lugar de viajar a Quintana Roo en busca de trabajo.— Juan Antonio Osorio Osorno