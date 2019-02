Lleva siete atracos en un año en alta mar y un muelle

Le quitan $1 millón

PROGRESO.— Anselmo Canul López, permisionario pesquero con base en el muelle La Caleta, ya perdió al menos un millón de pesos a manos de la delincuencia organizada que, en un año, le robó cuatro motores fuera de borda en asaltos perpetrados a mano armada en alta mar, y tres “colas” de equipos marinos en hurtos cometidos ese embarcadero.

El golpe más reciente fue anteayer martes a la 1:30 de la madrugada a ocho millas (14.8 kilómetros) frente a la costas de Chuburná.

Dos pescadores en la lancha “Coralito”, de Canul López, fueron víctimas de tres encapuchados que a punta de escopeta se llevaron el motor fuera de borda Yamaha de 75 caballos de fuerza (HP) y de cuatro tiempos, 70 kilos de pescado carito y el equipo del Sistema de Posicionamiento Global (GPS).

Cada motor fuera de borda de 75 HP tiene precio de $240,000 y las “colas” de los motores, $20,000, dijo Canul López (a) “Panucho”.

La Fiscalía

Así, sus pérdidas ascienden a poco más de un millón de pesos, lo que es un duro golpe para el permisionario y no hay resultados de las denuncias que interpuso en la Fiscalía del Estado.

“Panucho”, propietario de la empresa Mero Coronado, tiene su base en el muelle de La Caleta, donde cuenta con un centro de recepción de productos marinos.

Trabaja todo el año, sus lanchas capturan pulpo, escama, carito, sierra, canané, cazón y otras especies.

En el transcurso de 2018, señaló, asaltaron a tres de sus lanchas y se llevaron tres motores fuera de borda.

Además, robaron tres “colas” a igual número de motores que estaban en las embarcaciones atracadas en el muelle La Caleta.

Lo que más le preocupa a Canul López es el mensaje que los encapuchados que asaltaron la “Coralito I” le dieron a uno de los dos pescadores: “Esto es porque ‘Panucho’ no ha dado su colaboración”.

Consideró que eso indica que los asaltantes lo conocen no solo a él sino a todos los dueños de lanchas, barcos y congeladoras pesqueras, así que temen que los comiencen a extorsionar.

Canul López señaló que de febrero de 2018 a este mes, en alta mar ya asaltaron a 10 lanchas y se llevaron 10 motores fuera de borda que tienen su base en La Caleta.

Eso representa una pérdida de unos $2.4 millones, ya que cada motor marino tiene precio de $240,000.

“¿Qué podemos hacer? ¿ a quién nos dirigimos” son las preguntas que lanza.— Gabino Tzec Valle

Ley como “letra muerta”

Anselmo Canul López (a) “Panucho” expresó que los pescadores ribereños que salen a ganarse la vida en alta mar, sobre todo los que trabajan de noche, son víctimas de una banda de asaltantes que operan al amparo de las autoridades que no cumplen su función de vigilar que se cumpla la ley.

Ni vigilan ni investigan

Saben que no hay vigilancia y que no se está investigando nada, al menos no hay resultados de las denuncias interpuestas ante la Fiscalía estatal, añadió.

Un martes 13

Según nuestros archivos, hace un año, el 13 de febrero de 2018 a “Panucho”, Juan Alberto Chan Moo y Pablo Trinidad Ochoa les robaron las “colas” de los motores de sus lanchas atracadas en el muelle La Caleta.