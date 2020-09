Llevan 4 días sin agua los casi mil vecinos de San José Oriente

La Comuna: A la Japay le incumbe reparar la bomba

SAN JOSÉ ORIENTE, Hoctún.— Los habitantes de esta comisaría, unos 990 según el Inegi, cumplieron ayer domingo cuatro días sin agua potable y, según el Ayuntamiento, el problema va para largo.

Ante las quejas, la Comuna publicó ayer en su página de Facebook que la bomba que suministra agua a todo San José Oriente se quemó “por las lluvias y apagones de la temporada.

“Desde la semana pasada fue reportada a la Japay, única dependencia facultada para la reparación de esta bomba, y estamos a la espera de que ellos programen la visita de su personal técnico para su reparación.

“Como Ayuntamiento estamos conscientes de las necesidades de este servicio; esperemos su reparación lo antes posible, estando al pendiente del personal de la Japay”, concluyó.

Diana May le replicó ayer mismo al Ayuntamiento: “Pues mientras la Japay arregla la bomba de agua ¿por qué no hacen algo para ver como ayudan a la comisaría? mínimo, mandando pipas de agua limpia porque nosotros sí andamos con esa carencia... ¿dónde queda usted, señor presidente (municipal, César Novelo Arana) como servidor publico?...”.

En entrevista, el vecino Adrián Cobá destacó que muy pocas familias tienen dinero para comprar agua potable y sabemos que el agua es prioridad, más ahora por el coronavirus.

“Ya tiene semanas que la bomba estaba fallando o sonaba mucho, hasta que se quemó el jueves 17 en la tarde; ahora no se cuenta con agua potable.

“Le dijimos al comisario Jorge May, pero no hizo nada, al menos hubiera mandado a pedir que traigan camionetas con agua potable en tinacos para la gente porque muchos no tienen ni pozos artesanales en sus casas”, indicó.

El vecino Fidel Cobá, a su vez, expresó: “Queremos que el presidente municipal mande a solucionar el problema.

“Algunas familias ya se están quedando sin agua; algunos que tienen pozos están vendiendo el agua al pueblo.

“Al menos que se vea que están intentando solucionar el problema.

“Ojalá que no pase más tiempo porque la gente no se puede quedar sin agua potable porque es vital para las familias”, recordó.

Los vecinos de San José Oriente dijeron que se organizarán para limpiar los cinco pozos artesanales que están en las calles para ver si pueden usar el agua, en vez de comprarles a los vecinos que tienen pozos en sus casas.— J.C.P.K.