Llevan tres años de pedir mejorar su vía

En Hunucmá hay dificultades para gente de Sampool

Habitantes de Hunucmá informan que entregaron otro escrito al Ayuntamiento 2018-2021, que preside el panista reelecto José Alberto Padrón Romero, para pedirle la urbanización de la calle 16 de la colonia Sampool, en la cabecera municipal, “aunque sea de terracería”.

“Llevamos más de tres años esperando la construcción de la calle”, expresa Wílliam Uicab Tzab, empleado municipal y uno de los vecinos que firmaron el documento entregado anteayer martes en Palacio.

“Estamos dentro de la mancha urbana”, indica.

Muestra un escrito fechado el 7 de agosto pasado, firmado por 17 vecinos, dirigido a Padrón Romero y con sello y firma de recibido del director de Obras Públicas del Ayuntamiento, Rafael Avelino Romero Xool.

En el documento, los firmantes solicitan al alcalde que con maquinaria se amplíe la calle 16 con 21 de la colonia Sampool, de esta ciudad, ya que está en muy mal estado y debido a eso a la gente se le dificulta pasar.

Uicab Tzab indica que anteayer les dijeron que “parece que se perdió” esa solicitud escrita.

El nuevo escrito fue recibido y sellado anteayer también por Romero Xool.

Lo firmaron los vecinos Magdalena Canul Poot, Karla, Alicia y Celeste Canul Cantón, Manuel Oseguera Peza, Ángel Canul Quintal, Faustino Tzec Canul, Leslie Tzec Canul, Arnulfo Pérez Poot, Fernando Cantón, Raúl Gerardo Cantón Canul, María Jesús y Cristina Guadalupe Gío Canul, Josué Canul León, Kevin Peña Chuc, Pastor Canul, Mario Canul Canul y Wílliam Franco, entre otros.

Anteayer un grupo de vecinos fue con coas a esa calle y cortó la maleza alta.

Lío laboral

A la pregunta de si el Ayuntamiento ya le pagó las quincenas del 31 de octubre y 15 de noviembre, Uicab Tzab responde que todavía.

“El lunes 25 de noviembre me valoró el personal de la Unidad Básica de Rehabilitación y me dio su diagnóstico, me mandó a terapias, y apenas hoy (por ayer miércoles) me mandaron los días y horarios que me tocará terapia para mi pie izquierdo en la UBR”, agrega.

Uicab Tzab informó el jueves 21 que denunció a Patrón Romero ante la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado porque le retiene su sueldo en represalia porque pidió información pública, como la nómina.

También dijo que el 10 de octubre en su trabajo se cayó de una escalera de tres metros y sufrió un esguince, que le dificulta andar e ir a laborar.— Flor Estrella Santana