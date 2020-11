Lluvias atrasan bacheo de vías de Tizimín

Se forman más “cráteres” que causan percances

TIZIMÍN.— Las inclemencias del tiempo han superado los trabajos de bacheo en esta ciudad y con ello la cantidad de baches en la ciudad se ha incrementado.

Pese a que hace un par de semanas se inició el programa de bacheo en la ciudad, cuadrillas de trabajadores de Servicios Públicos han avanzado muy poco, ya que solo se han abarcado las calles céntricas y una que otra colonia y fraccionamiento del municipio.

En algunos sectores y periféricos de la ciudad los hoyancos que parecen cráteres han ocasionado accidentes en los últimos días.

Recientemente en el periférico que abarca el tramo de la salida a Mérida a la de Valladolid, dos motociclistas reportaron daños en sus automotores.

Raúl Monforte Osorio, director de Servicios Públicos Municipales, explicó que desde que inició el programa de bacheo tras el paso de los fenómenos meteorológicos, se dispuso de tres cuadrillas para bachear todas las calles de la ciudad.

Precisa que al principio se trabajó a marchas forzadas; sin embargo, las inclemencias del tiempo no les han permitido avanzar porque no ha parado de llover y no se puede continuar porque se lava el material.

Incluso dijo que ayer se planeó retomar el bacheo pero durante la madrugada llovió y otra vez suspendieron labores, y hoy intentarán salir otra vez siempre y cuando el tiempo se los permita.— WENDY UCÁN CHAN

Llamado Trabajos

El director de Servicios Públicos Municipales, Raúl Monforte Osorio, pidió paciencia a la comunidad.

Pausa

El titular reconoce que hay baches en toda la ciudad, pero mientras no paren las lluvias no podrán avanzar los trabajos que iniciaron hace un par de semanas.