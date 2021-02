Lluvias recientes, las terceras más copiosas en Yucatán en años

Con un registro de 116.16 litros por metro cuadrado (lt/m2), la lluvia ocurrida entre la noche del jueves 18 y la madrugada del viernes 19 del presente es considerada la tercera precipitación más copiosa que ha impactado a Mérida en los últimos 20 años, la primera originada por un frente frío, el número 36, que afecta actualmente a la entidad, y con el hito adicional de haber registrado esa cantidad en tan solo dos horas.

Según registros del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Universidad Autónoma de Yucatán, el primer lugar de la lista lo ocupa la precipitación causada por el huracán “Isidoro”, ocurrida ente el 22 y 23 de septiembre de 2002, con 200.4 lt/m2, y el segundo la lluvia ocasionada por “Cristóbal”, el martes 2 de junio de 2020, con 160.9 lt/m2.

Completan el quinteto del “terror” la precipitación causada también por “Cristóbal” el lunes 1 de junio de 2020, con 94.8 lt/m2, y la lluvia del 2 de octubre de 2020 ocasionada por “Gamma”, con 70 lt/m2, todas registradas en un lapso de 24 horas.

Antes de 2002, la lluvia causada por el huracán “Hilda”, con 155 lt/m2, es la más alta en total de litros en un término de 24 horas sin parar de llover, pero el registro campeón es de 660 lt/m2, acumulados tras cinco días de precipitaciones causadas por “Cristóbal” en 2020.

El meteorólogo Juan Vázquez Montalvo comenta que debido a la intensidad de la lluvias recientes en solo dos horas se saturó el suelo, lo que ocasionó encharcamientos y, en algunos casos, que el nivel del agua suba hasta un metro. Sin embargo, descartó que esto lo ocasione una sobresaturación del manto freático y aseguró que el proceso de filtrado será normal y ocurrirá pronto, a diferencia de lo ocurrido con las lluvias de “Cristóbal”, “Delta” y “Gamma”.

Aún así, numerosas colonias reportaron encharcamientos e inundaciones y sitios aún rebasados por las aguas, como el exbanco de materiales de Mitza, conocido ya popularmente como “malecón de Pensiones”; el Parque Hundido del Poniente y la polémica Glorieta de la Paz o “paso deprimido”, que volvieron a presentar un incremento de nivel de agua de unos 80 cm.

El experto en fenómenos meteorológicos aseguró que esta condición atípica fue causada por la densidad y extensión de la masa de aire frío que acompañó al frente frío número 36, que al arribar a la Península se topó con aire caliente y temperatura de 36.7 grados, inusual en febrero, lo que causó la convección de nubes masivas y dio lugar a la precipitación, primero como llovizna y luego como lluvia torrencial.

“Aunque se trata de un fenómeno atípico en este mes, podría repetirse con mayor intensidad si las condiciones se repiten en el futuro, e incluso haber fuertes rachas huracanadas si se presenta una masa fría con alta densidad y mucho volumen”, señaló Vázquez Montalvo, quien acotó que las lluvias de la ciruela en marzo y abril, así como las precipitaciones tradicionales del Día del Niño y la Santa Cruz, ocasionadas por frentes fríos, podrían presentar estas condiciones.

Cabe señalar que este evento es provocado por el fenómeno conocido como “La niña”, caracterizado por variaciones de temperatura normales de la superficie del mar y que suele ir acompañado de bajas temperaturas y fuertes sequías en las zonas costeras del Pacífico y lluvias excesivas en el centro y sur del país.— Isabel Montero Zaldívar

Mal tiempo Efectos

En la Unidad Morelos, en el oriente meridano, el agua llegó a más de un metro de altura.

Vehículos atrapados

Dos vehículos, uno de ellos propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quedaron atrapados en una inundación que se registró ayer en la Unidad Morelos a consecuencia de la lluvia ocasionada por el frente frío número 36.

Elevado nivel de agua

La inundación ocurrió en la confluencia de las calles 83 y 16 de mencionada colonia, donde el agua alcanzó más de un metro.

Antiguo problema

La vecina María Novelo explicó que el problema no es nuevo, sin embargo jamás había tenido esa magnitud. “La camioneta particular no estaba hasta ahí (la zona más profunda), pero comenzó a flotar y se empezó a ir hasta llegar a lo más hondo”, señaló la mujer.