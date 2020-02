La Policía pide no publicar ni decir datos personales

TICUL.— Ante el aumento de los casos de intentos de extorsión vía telefónica en la ciudad, las autoridades de Seguridad Pública del Ayuntamiento piden a las familias evitar difundir a través de redes sociales cualquier información que los timadores puedan utilizar para cometer sus engaños.

En la ciudad hay preocupación de comerciantes por el aumento de las llamadas telefónicas de números extraños en los que los extorsionadores buscan la manera de generar miedo en las familias diciendo que los estarían investigando.

José Montiel García, director de la Policía, señala que ante este problema es necesario que las familias tomen precauciones y, principalmente, no responder llamadas de números con ladas de otros estados.

“Las extorsiones se dan porque nosotros como personas, cuando suena el teléfono y aunque no conozcamos el número, respondemos. Lo mejor es no responder a sus números extraños en los que esa gente se hace pasar por instancias de gobierno, bancos o mensajería internacional bajo el enganche de que hay una situación de depósito, deuda o pago de un servicio”.

Artimañas

Montiel García advierte que estos delincuentes son hábiles y empiezan a hacer preguntas con tal de sacarnos la información.

“Te hacen creer también que son familiares, pero lo mejor es colgar, y si viene siendo un secuestro virtual, confirmar si realmente se trata de un familiar que tiene algún problema.

“A veces nos dicen que tienen identificadas nuestras viviendas, pero debemos saber que esas personas tienen muchas artimañas para engañar a sus víctimas, obtienen esa información a través de redes sociales y hasta el mismo Google Maps”, abunda el jefe policiaco.

“Por eso es importante ser cuidadosos con la información que subimos a redes sociales, que no sea muy abierta, con fotos de los hijos y del trabajo. Si no saben qué número es, mejor no contestemos, y si dicen que es un familiar, hay que colgar y averiguar”, puntualiza.— HÉRBERT NELSON BACAB POOT

