Lo quieren matar, pero los policías solo se ríen

El jefe policíaco tilda el caso de lío de muchachos

SEYÉ.— Adrián Rodolfo Herrera Couoh, de 22 años de edad y vecino de esta comunidad, denuncia públicamente que es amenazado de muerte sin justificación legal alguna por un sujeto al que solo conoce como “Aldo”, que éste ya lo intentó matar dos veces y que la Policía Municipal se río cuando fue a denunciar las agresiones.

Relata que el sábado 27 de julio retornaba de la plaza principal a su casa y Aldo lo interceptó en la calle 30 entre 43, donde vive la abuela del agresor, y éste sacó un cuchillo de su ropa e intentó clavárselo en el abdomen.

“Vi que era un cuchillo lo que tenía en su mano y brinqué; solo me alcanzó a picar mi barriga, donde me dejó un huequito”, añade.

“Fui a denunciarlo con la Policía Municipal, pero los oficiales solo se burlaron de mí; las mujeres policías se reían y me decían: ‘Si ni te pasó nada’”, señaló.

Narra que anteayer martes en la madrugada regresaba de jugar en la cancha del rumbo, en la misma calle 30, donde él también vive, y “Aldo” en compañía de varios sujetos le gritó que lo iba a matar y al mismo tiempo se le fueron encima agrediéndolo con piedras y botellas.

“Me rompieron varias botellas en la cabeza y me clavaron un pedazo de una en el hombro (por el omóplato izquierdo), como pude me escapé y fui a la comandancia a decir que me querían matar, pero el director de Policía, Manuel Méndez, solo se río y me dijo que todos los muchachos somos iguales de problemáticos”.

Asegura que pese a que estaba sangrando, no le ofrecieron llevarlo a un médico y que fueron sus papás quienes lo llevaron al Seguro Social cuando se enteraron y lo fueron a ver en la comandancia municipal.

En la clínica, le sacaron las astillas y el pedazo de botella clavado en su cuerpo.

El agredido, quien habita en una vivienda en extrema pobreza, dice que no sabe por qué “Aldo” lo quiere matar.

Sostiene que “Aldo” le ha gritado varias veces que no va a descansar hasta matarlo y que además tiene la protección de los policías municipales.— Mauricio Can Tec