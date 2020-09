Locatarios se deslindan y avalan 2 obras en Progreso

Atraso de labores, por un comisario y los ambulantes

PROGRESO.— Ayer domingo a la 1:30 de la tarde, todos los locatarios del parque de Chicxulub Puerto anunciaron que están a favor del mejoramiento de la plaza principal y de la construcción del mercado.

En rueda de prensa en un local de venta de empanadas y salbutes, indicaron que con este anuncio pretenden evitar que se cancelen esas dos millonarias obras, pues corre la versión que ya las cancelaron y no habrá más mejoras en esa comisaría.

El 16 de julio, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) adjudicó en licitación pública seis obras a Grupo Constructor Posadas y Constructora Peninsular Cugra, entre ellas el mejoramiento de la plaza principal de Chicxulub y la construcción del mercado del mismo puerto, que ambas empresas presupuestaron en $12.043,056.08 y $7.941,337.74 (sin IVA incluido), respectivamente.

Plazo de entrega

Ambas constructoras debieron empezar las seis obras el 21 de julio y las deben entregar el 17 de diciembre, máximo, a la Sedatu.

Las dos de Chicxulub son las únicas que aún no empiezan porque todavía no se reubican los puestos del parque principal.

Ayer, Romualdo Tec Paredes y Carolina González Muñoz, directivos de la Unión de Locatarios de Chicxulub Puerto, recién integrada, expresaron que si las dos obras se llegan a cancelar, no será por ellos.

Afirmaron que todos los locatarios están de acuerdo con las mejoras, que Chicxulub no siga en el abandono, sino avance, pues el beneficio será para todo el puerto, no para un grupo.

“Si las obras se cancelan, será por intereses de otras personas, no de los locatarios; la mayoría de los habitantes está a favor que se realicen los trabajos, está consciente que se busca lo mejor para el puerto”, expuso Tec Paredes en la conferencia de prensa.

Los locatarios dijeron que acudieron al comisario municipal, Carlos Macedonio León Zapata, para que les informe de las dos obras, pero no hay apoyo de él.

Indicaron que en el Ayuntamiento les explicaron las bondades del proyecto y entendieron que representa un verdadero cambio para la comisaría, porque subsana las deficiencias que por años padecen los locatarios, pues, además de los locales, habrá depósito para basura, baños adecuados y acceso para personas con discapacidad.

Culparon al comisario municipal de que no hayan comenzado las dos obras.

“El comisario municipal no permitió que reubicaran a los locatarios (a la explanada del local del comisariado), pues la finalidad es que modifiquen el proyecto y que haya 30 locales para ambulantes que no son locatarios, por eso no desmantelaron los puestos para que inicien los trabajos”, detalló Carolina González.

El proyecto del mercado incluye 24 locales, de los cuales 18 serán para los locatarios y seis para puesteros, pero el grupo de ambulantes que tienen puestos en el parque exigen 30 locales y no hay espacio para construirlos.

Los locatarios instalados en el parque tienen en promedio antigüedad de 50 años. Cada uno da empleo a unas seis personas.— G.T.V.

Chicxulub Unión

La Unión de Locatarios de Chicxulub Puerto está formada por las siguientes personas:

Socios

Carolina Muñoz, Romualdo Tec, Henry López Tec, Gaudencio Basto Medina, María Ester Domínguez Esquivel, Flora Emilia Figueroa Aguilar, Alejandra Canul Ku, María José Canul Ku, Marciala Flores Figueroa, José A. González Muñoz, Guadalupe Moreno Basulto y Guadalupe González Sánchez.

Naciente

Surgió casi dos meses después que la Sedatu licitó dos obras para esta comisaría porteña.