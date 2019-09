López Obrador juega softball en Muna

MUNA.- La afición al béisbol del presidente Andrés Manuel López Obrador quedó en evidencia hoy durante su gira por Yucatán. Primero jugó softball en Muna y luego, se volvió “integrante honorario” de los “Jicameros de Maxcanú”.

En Muna, con pantalón de vestir y guayabera blanca, el mandatario ingresó al diamante del campo deportivo de Muna y pidió un bat para conectar en dos ocasiones.

Pasamos por Muna y estaban jugando. Nos paramos; no me quedé con las ganas. No era béisbol, sino softball, pero algo es algo. pic.twitter.com/R1cEtWWYNJ