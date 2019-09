Los amenazan para que dejen lote ejidal

Lío por presunta venta ilegal de un terreno de 16 ha

IZAMAL.— El excomisario ejidal (de noviembre de 2006 al mismo mes de 2009) Carlos Gabriel Ojeda Torres (a) “Zobek” vendió mi terreno ejidal “Zha-Kachén” a Esteban Amat Peniche, de Villahermosa, Tabasco, usando un documento falso en el Registro Agrario Nacional (RAN), se queja Santos Ramón Pérez Ojeda (a) “Sarunga”, quien fue comisario ejidal de 2004 a 2006 y presidente del Consejo de Vigilancia del ejido de 2015 a 2018.

“Vendió mi terreno de 16 hectáreas a pesar que sabía que la tierra tiene posesionario y que, además, ahí se está trabajando con la producción de miel orgánica.

“Desde 2005, un año antes que él registre la venta en el RAN, ese terreno es trabajado por la señora Manuela Mex Ay, juntos trabajamos por decirlo así el terreno.

“Pero de la noche a la mañana aparece Amat Peniche como dueño, según porque en el RAN con una supuesta acta de asamblea de cambio de destino, delimitación y asignación de tierras del año 2008 quieren pasar el lote como que no se trabaja o no tiene dueño.

“Yo te muestro el documento entregado y recibido en el RAN el 4 de mayo de 2006, con clave de registro, 31RA00000157. Entonces ¿quién le pone un freno a esta persona que a todos les vende terrenos con actas falsas?

“Además, a doña Manuela la han ido a amenazar por José Wílliam May Gorocica y Fidencio Ucán Ku, quienes (desde agosto de 2018) son comisario ejidal y presidente del Consejo de Vigilancia ejidal y (la asamblea donde se les eligió) están impugnados en los tribunales.

“Yo quiero que nos dejen trabajar en paz. Si me pasa algo a mí o a mi familia, será responsabilidad directa de Carlos Ojeda Torres, José Wílliam May Gorocica y Fidencio Ucán; no dejan de acudir a molestarme para que abandone el terreno.

“Si llegan a desaparecer o destrozar los apiarios, los hago responsable de igual forma”, añade.

En la lista entregada al RAN con la supuesta asamblea de 2008 aparece que les asignaron lotes a personas originarias de Cenotillo, Villahermosa, Mérida, México y Monterrey.— José Candelario Pech Ku

En sus propias palabras Manuela Mex Ay

Un día me avisan que gente está alambrando el terreno; avisé a don Ramón (Pérez Ojeda, excomisario ejidal de Izamal, llegó con los documentos (de propiedad del lote) y las personas, de Sudzal, se retiraron con rollos de alambre de púas.

No queremos problemas; años que estamos trabajando la tierra para que nos digan que es otro el dueño, cuando el dueño es don Ramón.

Que quede claro quiénes son los responsables de la agresión física y verbal, lo mismo con los apiarios. ¿Quieren vender terrenos? Que vendan los de ellos para no perjudicar a otros. Una amenaza más y los denunciaré en la Fiscalía (General del Estado).