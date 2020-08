Los artesanos de Valladolid se las ingenian para obtener recursos

Un apoyo, insuficiente

VALLADOLID.– Debido a que la mayoría de las familias de la comisaría de Dzitnup dependen económicamente de los ingresos que obtienen de sus ventas en el parador turístico del cenote X’kekén y Samulá, ahora que se encuentra cerrado los trabajadores comentan que no tienen ningún tipo de apoyo de las autoridades estatales o municipales.

Esa situación ha ocasionado que se dediquen a realizar trabajos temporales en la ciudad, como venta de “saborines”, leña y algunas frutas o verduras que obtienen de sus milpas.

La comisaría de Dzitnup cuenta con apoyo económico del Patronato de las Unidades Culturales y Turísticas del Estado de Yucatán (Cultur) que administra el Patronato que maneja los cenotes, los cuales son los principales atractivos turísticos en esta región oriente.

No obstante, desde el 18 de marzo el parador turístico dejó de brindar sus servicios por las medidas preventivas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, lo que ocasionó que más de 130 familias que se encontraban empleadas en el sitio se vieran afectadas por la falta de ingresos.

De igual forma, otro sector afectado son los artesanos independientes, vendedores ambulantes y taxistas que utilizaban los alrededores del parador turístico para ofrecer sus servicios o productos a los visitantes.

Ante este panorama, Cultur ofreció un apoyo de 2,500 pesos a las personas que estaban empleadas en el sitio. Sin embargo, algunos artesanos comentan que solo dos meses de los cuatro que han pasado desde el cierre del parador se les ha dado dicho apoyo, y que no a todos se les fue entregado.

Uno de ellos, que solicitó el anonimato, comentó que en la comisaría se observó que hubo ciertas discrepancias en las entregas de los apoyos y que en gran parte se manejó de una forma política o partidista.

Por lo mismo, han tenido la necesidad de recurrir a actividades extras como la venta de “saborines”, chicharrones, leña, verduras y frutas dentro de la misma comunidad, ya que también las restricciones de pasajeros para los transportistas foráneos en Valladolid ha hecho que los pasajes sean costosos para los locales.

Diana Berenice Poot Chan, expresó que su familia tiene puestos de comida a las afueras del parador, en donde trabajan sus primas y tías. Sin embargo, comenta que no todas sus familiares pudieron acceder al apoyo de Cultur, lo que ha ocasionado que empeñen o hagan préstamos para poder seguir subsistiendo mientras se regulan las actividades.

Los pagos no esperan

“Tenemos que salir a buscar cómo juntar algo, si no, los pagos no nos esperan. Por eso que ando vendiendo saborines, chicharrones y bolsas de nance para poder subsistir; trato de mantener los precios bajos también, porque todas las familias estamos bajo la misma situacuión. Hay gente que hasta fiado me pide, y pues la verdad yo se los doy”.

De igual forma Diana, expresó que mucha gente del parador invirtió para esta temporada alta, donde el principal polo de atracción iba a ser Chichén Itzá con su equinoccio anual. Sin embargo, desde el 16 de marzo el sitio arqueológico fue cerrado, haciendo que los productos se queden encerrados, y ahora con las lluvias que han estado cayendo ya quedaron todos húmedos, lo que hace que muchas cosas pierdan más del 50% de su valor.— Marco Isaí Aguilar Álvarez DiariodeYucatan