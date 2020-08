Los niños llevan el Covid-19 a las casas, afirma el alcalde de Muna

Anuncia multa a motociclistas que lleven compañía

En una transmisión que hizo hoy luego de las 11 de la mañana por Facebook para regañar a los ciudadanos, el alcalde de Muna, Rubén Carrillo Sosa, advirtió que los niños son los que llevan el coronavirus a las casas.

En su comunicado, Carrillo Sosa habló de las obras que están actualmente en ejecución con recursos propios del Ayuntamiento, entre ellas la reconstrucción integral de calles y el remozamiento de la cancha municipal.

Pero la mayor parte de los casi 5 y medio minutos de su mensaje, el alcalde lo dedicó para regañar a la gente porque no sigue las recomendaciones para evitar exponerse y contraer el virus del coronavirus.

“Nos encontramos en una etapa muy crítica de esta terrible pandemia y la única manera de detener la cadena de contagio es cumplir rigurosamente con todas las medidas de higiene.

Alto contagio

“Actualmente Muna y todo el Estado es una zona de alto contagio, los números sobre los casos son alarmantes y preocupantes, con menos lugar para ocupación hospitalaria y atención médica.

“Le pido a la población no caer en información falsa, que no crean que el virus solo afecta a personas de la tercera edad. Hay contagio de personas jóvenes que desafortunadamente están perdiendo la vida por este virus.

Ya se fastidiaron

“También esas personas que ya perdieron las ganas de seguir cuidándose porque ya se fastidiaron en sus casas o de usar cubrebocas les pido de favor que no lo hagan (salir de sus casas o no protegerse).

“Muchos países ya están probando vacunas contra este virus; tengamos fe en que pronto tendremos una cura y por no aguantar un poco más tengamos que lamentar después.

Llamen al 800 Yucatán

El primer edil también recordó a los munenses que si presentan síntomas se comuniquen al 800 Yucatán (800 982 2826).

“No porque tu pariente dijo que ‘a mí no me dio muy fuerte’ te va a dar igual. Aquí no hay reglas. Si saben que tuvieron contacto con alguien que resultó positivo, por favor sean conscientes y aíslate, nada de que ‘mejor que me dé de una vez’, ¡eso no existe en el coronavirus!

Están saliendo

“Pasando a otro tema estamos retomando acciones en las obras públicas por parte del ayuntamiento, atrasadas por la pandemia, esas son algunas de las obras las cuales estamos poniendo en marcha actualmente, pero si esto de la pandemia… porque están saliendo mucho, están en la calle todo el día.

“Señores, por favor ¿de qué forma se les va a decir?, ¿por qué andan entre dos en moto?, ¿por qué los niños están en triciclos?, ¡4 o 5 niños sin cubrebocas! ¡Los niños están saliendo positivos! Ya se los dije anteriormente ¡ellos llevan el virus a la casa! Pobres. ¿Qué paso, por qué?, ¿Quién dijo que pueden salir?, ¡Si nadie ha dicho que pueden estar (en la calle)!, ¡Aquí no hay fastidio, es una enfermedad muy mala, terrible, mortal!, Aquí no hay fastidio, ¡no pelean conmigo ni con el ayuntamiento!, ¡No se peleen ustedes mismos, no pueden salir, no debo salir!

“Los que trabajan, pobres”

“Los que trabajan, de verdad, pobres, yo les admiro, porque hay que salir a buscar un poco de comida, pero ellos tienen una razón para salir, los demás no tenemos razón para estar en la calle.

“Les pido por favor que dejen de andar dos en moto, voy a tener que poner una multa por estar dos en moto. Eso ya queda a elección del Cabildo, porque hay que pagar eso, ¡no es conmigo el pleito!, ¡entiéndanlo”, es con un virus.

Las obras

Sobre las obra en ejecución, dijo que no quiere detenerlas: “Están atrasadísimas, ocho meses, estamos ahorita actualmente soltando 40 dormitorios, 46 techos para viviendas, 7 calles completamente reparadas, 1,800 metros de banquetas un aula en el Cecam, dos ampliaciones eléctricas que hace años les prometieron y no les habían dado.

“Además estamos rehabilitando la cancha municipal con recursos propios del ayuntamiento”

Está peor

“En pocas palabras, el virus no se ha ido, está peor, tuvimos dos semanas medio tranquilas, ahorita no, estamos muy mal, (hay) personas ingresadas, son varias de Muna. No le busquen no lo reten (al virus), ya vieron a los jóvenes que están muriendo”, subrayó Sosa Carrillo.