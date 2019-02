Los pescadores, en huelga por los asaltos en el mar

Jornada sin dólares

PROGRESO.— Algo está pasando porque cada vez menos pasajeros de cruceros se quedan en la ciudad y los que lo hacen gastan poco o solo se dedican a caminar, tomarse un coco o comprar cervezas en los expendios, señalaron prestadores de servicios al comentar la baja afluencia de extranjeros en la playa que llegaron a bordo del “Carnival Valor”.

Los touroperadores, rentadores de motos terrestres y “bananas”, así como artesanos, vendedores y meseros no podían ocultar su frustración por el mal día de crucero, que para ellos fue una semana mala de barcos de pasajeros.

Estos prestadores de servicios mantenían la esperanza de que con el “Carnival Valor” mejoraría la afluencia de extranjeros, pues ese crucero siempre ha resultado bueno, los pasajeros que ha transportado a esta ciudad gastan no solo en bebidas, sino también en artesanías y paseos en el mar y ciudad.

Según sus cálculos, en la ciudad se habrían quedado mil turistas de los 8,000 que trajeron los tres barcos de recreo que llegaron esta semana, de martes a ayer.

En el “Carnival Valor” que llegó de Cozumel viajan 3,575 pasajeros, pero en la ciudad se quedaron unos 300 turistas y la mayoría se dedicó a caminar en la playa y avenida, fueron pocos los que rentaron mesas y sombrillas.

Al ver que por tercer día consecutivo había pocos extranjeros, los vendedores se retiraron porque no vendieron sus productos.

En otro asunto, unos 100 ribereños con base en el muelle de La Caleta están en huelga y decidieron no pescar durante la noche, pues no hay garantías para que trabajen con tranquilidad.

A su decir, temen por su seguridad y que encapuchados los asalten en alta mar. Se dejan de capturar unas dos toneladas diarias de carito, sierra y canané.

El permisionario Anselmo Canul López explicó que los pescadores tomaron esa decisión tras el asalto del que fueron víctimas dos personas a bordo de la lancha “Coralito I”, a quienes a punta de pistola despojaron de un motor de fuera de borda de 75 caballos de fuerza y los dejaron a la deriva.

El asalto, recordó Canul López, fue el lunes 11 y hasta la fecha no hay avances en las investigaciones, no se sabe qué están haciendo las autoridades, pero de lo que sí se tiene la certeza es que no hay vigilancia en alta mar, predomina la inseguridad y eso ha causado que los pescadores ya no quieran salir a la captura de carito, sierra y canané, especies que no están en veda.

Los pescadores se concentran en La Caleta, donde se dedican a reparar redes y dar mantenimiento a las lanchas, se les pagan $200, lo que resulta una carga para los dueños de las lanchas porque no hay ingresos.

Los pescadores dedicados a reparar redes señalaron que ya están cansados de que no puedan trabajar con tranquilidad en alta mar, pidieron a las autoridades que establezcan operativos tanto en la costa como puertos de abrigo y en tierra para dar con los asaltadores en alta mar.— GABINO TZEC VALLE

También señalaron que mientras no se detenga a los encapuchados, no saldrán a pescar por las noches, lo que complica su situación económica y repercutirá en pescaderías y restaurantes porque el mero está en veda y las especies de demanda son canané, rubia, boquinete, carito y sierra.