Los pibes, sin espelón en Tzucacab

Varios se quedan con su cosecha en Día de Muertos

TZUCACAB.— Pequeños productores de hortalizas dijeron que en estas celebraciones a los fieles difuntos la venta de espelón a nivel local estuvo baja y algunos se quedaron con la producción que prepararon para vender para la elaboración de pibes en el ochovario y como ofrenda en los altares.

El pequeño productor José Xix dijo que para estos días de finados sembraron espelón desde hace dos meses, a fin de que el producto esté listo para su venta en esos días. Algunos productores tienen mercados fijos y otros tienen que buscar dónde desplazar la leguminosa, lo que ocasiona que a veces se queden con el producto.

“Este año la venta a nivel local fue baja, además de que varios producen para su autoconsumo o ya cuentan con mercado fijo para su venta, hay años en los que este producto escasea”, externó.

“Las lluvias no dejaron de caer, lo que benefició que la producción se dé mejor en las unidades que no cuentan con sistemas de riego donde los productores siembran pocas áreas y riegan con cubetas por si las lluvias no llegan”, agregó el campesino.

“El espelón está en su punto de venta cuando está verde aunque también se puede aprovechar cuando ya estén secas las vainas, en estos días se compran hojas de plátanos, jícama, naranja, dulces y yuca para los altares”, concluyó.— MARTÍN CHAC BACAB

Diario de Yucatán