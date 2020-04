Los servicios no se detienen

La limpieza en Izamal sigue pese a la contingencia

IZAMAL.— Con la confirmación de casos de coronavirus en la ciudad se hicieron ajustes en algunos servicios, como la cancelación de las rutas de autobuses al estado de Quintana Roo, o el cierre de comercios no indispensables que se sugirieron en esta cuarentena.

La inactividad se ha comenzado a reflejar en el aspecto económico, en donde se empieza ya a vislumbrar un periodo crítico por la falta de trabajo.

Artesanos, hoteles, restaurantes, han dejado de laborar, en el municipio que con el paso del tiempo ha incrementado su dependencia del turismo.

Por la cuarentena han dejado de laborar meseros, garroteros, cocineros, conductores de coches victoria, camaristas, artesanos o guías, en el ramo del turismo, lo mismo que en otros oficios como cientos de alarifes y plomeros que se quedaron sin trabajo, al igual que están sin empleo trabajadores de restaurantes que laboran en la capital, lo mismo que quienes laboran en otros comercios.

Sin embargo, Izamal, que se ha distinguido por su belleza y es elogiado por turistas nacionales y extranjeros, por tener un centro histórico con buena imagen al igual que sus calles y edificios, hoy parece ser que la contingencia del Covid-19 no le ha quitado esa belleza que distingue al pueblo mágico.

Por eso servicios públicos no han dejado de laborar en el municipio, como la recoja de basura que continúa con cuadrillas de barrenderos, quienes se dedican a diario a limpiar las calles y dejar con buena imagen el centro de la ciudad, lo que para algunos es un esfuerzo de la comuna que preside Fermín Sosa Lugo, para seguir con la belleza de Izamal a pesar de la contingencia.

Los pocos trabajadores de servicios públicos que aun laboran se dividen las calles para barrerla, con sus cubrebocas puestos.

En plática con uno de esos trabajos, dijo: “Mira, estamos haciendo un esfuerzo por no dejar que las calles de Izamal estén sucias. Izamal es bello y con esto que pasa no hay que dejar que la suciedad se adueñe de las calles”.

“Podemos comentar que este mal nos trae buenas lecciones, por ejemplo, se puede observar basura en las calles, como hojas de los árboles y una que otra bolsa de nailon, no hay mucha basura; la verdad, la gente no está saliendo y por eso no hay tanta basura en las calles, por eso digo que el mal también trae cosas buenas.

“Ojalá cuando pase todo esto la gente esté consciente de ya no tirar basura en la calle; ahora vemos calles no muy sucias, pero cuando salía la gente, había bolsas, papel, plásticos, pañales de bebé desechables, entre otras cosas. Ahora es un poco menos lo que se ve tirado”, expresaron otros trabajadores de limpieza.

Gran parte de los trabajadores de la Comuna son jóvenes, la cuadrilla de limpieza y barrido integrado en su mayoría por adultos mayores está sin laborar por acuerdo de la Comuna, para prevenir y cuidarse así del coronavirus, así que se les retiro a sus hogares con goce de sueldo.— José Candelario Pech Ku

